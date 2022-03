L'oroscopo di Luca: «Ilari Blasi, sensuale Tor fuori dagli schemi, Saturno consiglia di prendere le distanze»

Nativa del sensuale segno del Toro, Ilary Blasi ncarna l’energia fertile della primavera, che esalta la fragranza di una natura lussureggiante e trova nel rapporto con i sensi il canale di espressione favorito. Con ben quattro pianeti nel Toro, Ilary incarna pienamente quei valori, che fanno di lei una grande lavoratrice, perseverante e affidabile. La costanza del Toro è davvero proverbiale: Ilary ha girato la prima pubblicità all’età di tre anni e, una volta individuata la direzione da seguire, non ha più smesso di apparire sui nostri schermi. I pianeti in Toro sono situati nella decima casa, il settore del lavoro e del destino: gran parte delle sue energie le ha consacrate alla costruzione di una carriera solida, fulcro della sua vita che le ha dato grande visibilità e l’ha resa celebre. Ma il Sole è anche l’astro che designa il partner e curiosamente sembrerebbe che per certi versi perfino la notorietà del marito sia diventata parte integrante della sua vita, della sua stessa identità. L’Ascendente, all’ultimo grado del Cancro, esalta la femminilità e sottolinea la forte relazione con la famiglia e i valori femminili. Segno spesso legato a un forte rapporto con la madre e l’infanzia, nella sua prima pubblicità la troviamo insieme alla madre, che l’ha lanciata nella carriera, indirizzandola fin da bambina affinché si adeguasse alla strada che avrebbe poi seguito. La Luna, che governa il Cancro, è in Acquario, segno originale e libero, colora l’immagine femminile di un tocco moderno e innovativo, facendone una donna indipendente e fuori dagli schemi. La congiunzione di Marte al Sole la rende a volte un po’ ragazzaccio, la Luna in Acquario una donna del futuro. Il Toro è terra, concretezza e stabilità, l’Acquario aria, leggerezza e comunicazione. Sono due segni fissi, non deviano dalla strada intrapresa, ma hanno due modi diversi di affrontare la vita: l’Acquario, freddo e mentale, cerca l’indipendenza e la modernità, il Toro, carnale e geloso, si esprime attraverso il possesso e la sensualità. Molto si è parlato ultimamente di una crepa nella sua vita sentimentale, effettivamente sono numerosi i transiti che sembrano confermare un passaggio delicato e di trasformazione, ma con Saturno sulla Luna per lei non è certo il momento di parlarne, ha bisogno di proteggere sé e la famiglia e prendere le distanze da chi tenta di profanare la sua intimità.

Ultimo aggiornamento: 24 Marzo, 06:00

