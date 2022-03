L'oroscopo di Luca: Cancro punta in alto, gli astri fanno il tifo per te. Per il Toro la fatica rallenta

Ariete

È un periodo dinamico, molto stimolante, che dal 26 si vivacizza: Mercurio entra nel tuo segno e ti regala agilità e spensieratezza. C’è un passaggio chiave intorno al 5, quando Marte si congiunge a Saturno e ti obbliga a concentrare le energie per dare priorità a un obiettivo particolarmente impegnativo. Evita la fretta.

Toro

Dalla metà del mese la fatica dell’ultimo periodo si allenta, se la prima settimana stringi i denti poi, superata la paura di una decisione un po’ radicale ma molto liberatoria, tutto diventa più piacevole. Dal 10 ti sentirai molto leggero e disponibile. Poi dal 14 avrai il vento in poppa e ti basterà esprimere un desiderio.

Gemelli

Punta da subito sulla vita di relazione coinvolgendo gli amici per definire i progetti che intendi realizzare. Nei primi giorni di aprile definirai un obiettivo molto importante, che sarà un punto di riferimento per i prossimi mesi. A metà mese potrai confrontarti con degli ostacoli: la sfida è con te stesso, chi vincerà?

Cancro

Dal 5, per te le cose diventano più facili, potresti fare un bel viaggio o ricevere una visita piacevole. Hai bisogno di momenti di svago, da qui al 10 troppa concentrazione non ti fa bene. Da metà mese sei più dinamico, avrai voglia di proporti nuovi obiettivi da conquistare. Punta in alto, gli astri fanno il tifo per te.

Leone

I primi giorni del mese sono importanti: decisioni e impegni anche difficili ti consentono di raccogliere i frutti degli sforzi degli ultimi tempi. La comunicazione diventa da subito più fluida, le tue idee prendono forma e gli obiettivi da raggiungere si precisano. Dal 15 il vento gira: non avrai più bisogno di combattere.

Vergine

Fino a inizio mese il lavoro ti assorbe molto, ricorda di prenderti cura del corpo. Continua il periodo molto stimolante e pieno di incontri, da inizio mese è favorito anche l’amore, per te si aprono belle occasioni. Dal 15 dovrai rimboccarti le maniche, ci sarà bisogno di tutta la tua combattività. Avrai un nuovo alleato.

Bilancia

La Luna Nuova del 1° aprile, propizia agli incontri sentimentali, facilita anche il superamento di un evento passato doloroso che ti indeboliva. Giorno dopo giorno, il lavoro diventa più interessante, cura le relazioni con i colleghi: potrebbe nascere qualcosa di molto piacevole. A metà mese sarai pronto per una decisione.

Scorpione

Fino ai primi giorni del mese sei concentrato per superare un nodo, più che un ostacolo è un traguardo che richiede impegno, ma il risultato è ottimo. Belle sorprese in campo affettivo vengono a rallegrare le tue giornate, oltre agli incontri c’è un clima allegro e gioioso, il piacere trova sempre più spazio nella tua vita.

Sagittario

I primi giorni del mese sembrano caratterizzati da una situazione lavorativa che richiede tutta la tua presenza, è in atto un cambiamento ma devi avere pazienza perché il tuo obiettivo è ambizioso e richiederà tempo. Fino al 10 potrai contare sulla collaborazione di Mercurio, che ti permette di trovare soluzioni creative.

Capricorno

Ad aprile, il periodo complesso iniziato con l’anno trova una maggiore armonia, mettendo alla tua portata soluzioni che facilitano la coordinazione dei vari impegni. La creatività è stimolata, attento però a non lanciarti una sfida che ti affatica troppo, per ottenere risultati hai bisogno di porre dei limiti e rispettarli.

Acquario

I primi giorni del mese rappresentano per te una sorta di equatore verso il quale convergono tanti elementi sui quali hai puntato molto. Arrivi al momento del raccolto, che ti consentirà di girare pagina e di ridefinire i tuoi obiettivi. Da metà mese inizierai a riposarti, la tensione che ti ha impegnato tanto si diluisce.

Pesci

Tutti quei pensieri che ti assorbivano e ti rendevano più nervoso stanno già svanendo, con i primi giorni di aprile inizi a suonare un’altra musica, piena di sentimento e passione. Venere nel segno ti conferisce ancora più forza di seduzione, accresce il tuo fascino e apre le porte all’amore, la tua primavera è fortunata.

