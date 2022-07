Julianne Moore è nata il 3 dicembre 1960 alle 17,53 nella Carolina del Nord. È Sagittario con Ascendente Gemelli. Dispone di una personalità davvero poliedrica, particolarmente vivace e contraddittoria. Sagittario e Gemelli sono entrambi segni doppi. Le tante sfaccettature caratteristiche di questi segni le danno una marcia in più, conferendole la capacità di arricchire i ruoli con mille sfumature, creando personaggi sempre vivi e vibranti. E lei passa con agilità dalla malata di Alzheimer a ruoli Lgbtq. Il desiderio di conoscere ed esplorare innesca in lei un’insaziabile curiosità che le consente di rinnovarsi attingendo a nuove letture della realtà. Nei Gemelli ha anche la Luna, congiunta all’Ascendente, e questo esalta la duttilità e la grande abilità di muoversi in direzioni molto diverse. Il segno, dotato di uno spirito sempre giovane, oltre alla leggerezza le conferisce una vivacità mentale praticamente inesauribile.

La congiunzione della Luna con l’Ascendente esalta la femminilità, la dolcezza e soprattutto la ricchezza emotiva, che tanti ruoli e tanti premi hanno confermato. Affronta la vita con l’ingenua e acuta irrequietezza di una ragazzina, forse non per caso è anche un’acclamata autrice di libri per l’infanzia. Julianne è nata con la Luna Piena: la Luna è opposta al Sole e questo accresce il ventaglio di conflitti e contraddizioni interiori di cui può avvalersi sul set. Il Sagittario è un segno di fuoco, porta con sé valori passionali e grande vitalità. Nel desiderio di estendere le frontiere del sapere, il Sagittario si lancia oltre i propri limiti. Il Sole è nella sesta casa: il lavoro è lo strumento che consente alla Moore di dare veramente un senso alla propria vita. Ma ci sono altri valori nel suo cielo: Plutone inserisce nel registro di attrice tonalità profonde, complesse e insondabili, dotandola di un particolare magnetismo e della capacità di entrare a fondo in personaggi tormentati, passionali e ombrosi. Abbiamo poi l’opposizione di Marte in Cancro alla congiunzione di Giove, Saturno e Venere in Capricorno, che fa di lei una donna particolarmente combattiva e dinamica. L’attuale posizione di Giove favorisce il successo e la carriera, regalandole occasioni prestigiose, come la presidenza della giuria alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. Sarà poi interessante vedere di quali svolte e traguardi sarà protagonista nel 2023, quando Saturno a più riprese toccherà la sfera della carriera con transiti importanti.