Estate 2021, l'oroscopo di Branko: luna appassionata per l'Acquario, colpo di scena per la Vergine

Estate 2021, ecco l'oroscopo di Branko. Un mese con le stelle, a partire dal 24 giugno.

ARIETE

Sotto il segno del Cancro le fasi lunari non sempre sono tranquille, siate pronti a Luna piena del 24 e 2 luglio ultimo quarto nel segno: famiglia. Mettono in discussione scelte passate ma offrono occasioni di ripresa. Splendido luglio! Nelle sere limpide guardate il cielo a sud, la luce rossa e verde è di Marte e Venere in Leone, conquisterete.

TORO

Le previsioni partono da Luna piena in Capricorno e Marte, pianeta dei viaggi, in posizione attiva, insieme a Giove: fortuna in affari. Erba di casa mia. Considerando le tante questioni da sistemare pure con il coniuge, fate ciò che sapete, ma a un certo punto prendete la vostra borsa e andate al mare. Vi libera dalla banalità del quotidiano.

GEMELLI

Mercurio sembra non voler lasciare il vostro segno, è a casa, non si stanca di propiziare occasioni di successo e guadagno. Ma in luglio esplodono gli amori per nativi di ogni età, eccezionale la fiamma che vi raggiunge dal Leone, gratifica uomini e donne. Marte e Venere al top il 17, primo quarto nel campo fortuna, amore. Serie le nuove storie.

CANCRO

Tra le stagioni di compleanno più belle degli ultimi anni, il cielo è aperto, solo Plutone a volte agita i rapporti, ma arrivano in aiuto gli altri pianeti e riuscite a realizzare risultati oltre la norma, a vivere l’amore come piace a voi. Luna nuova personale ,10 luglio, si può cambiare “tutto”. Pensateci. Vostro fascino, dolcezza, morbidezza.

LEONE

Saturno è difficile ma è lezione di vita, non si può prescindere da questo aspetto che invita pure alla cautela nella salute. Ma le settimane che precedono l’arrivo del Sole sono ricche di novità, persone, luoghi. Perdetevi per le strade del mondo, la fortuna va cercata, per lei ci si deve battere. Nettuno invita a calarsi negli abissi dell’anima.

VERGINE

Primo ingresso planetario dell’anno il 23 luglio, Venere, seguita il 29 da Marte. Ma il colpo di scena è un altro: Giove, pianeta della fortuna, lascia l’opposizione in Pesci e torna in Acquario sino a fine anno! Quante opportunità troverete nel cammino professionale, guadagnerete molti soldi, il coniuge sarà orgoglioso di voi. Vacanza esotica.

BILANCIA

Vi darà da pensare Luna nuova il 10 e Mercurio-Cancro, accertatevi che tutto sia come dicono, riprenderete la gara del successo. Nati per vincere ma non sopportate le invidie, pure al cuore innamorato non si può dare sempre ascolto, troppa passione, va fuori binario. La vostra estate esplode il 17, primo quarto nel segno e tante stelle a favore!

SCORPIONE

Notti magiche inseguendo un gol… si cantava quell’estate famosa, voi dovete aspettare Marte del 29 per le vostre olimpiadi personali. Situazione che infiamma la salute, stanca la famiglia, ma sollecita un’evoluzione con avvenimenti, soluzioni imprevedibili provenienti dall’esterno. Pure i meno giovani trovano amore e fortuna lontano, estero.

SAGITTARIO

Venere, la più fulgida delle stelle, risplende al tramonto e all’alba, voi l’avrete come testimonial del grande amore che vivrete a luglio. Nasce la combinazione che tutti sognano, Marte e Venere in Leone, conquiste al mare e non solo. Sex appeal, uomini e donne, mogli e mariti, in vacanza o in città… Nel lavoro, usate anche la fertile fantasia.

CAPRICORNO

Luna caprese. Nella notte magica di San Giovanni Battista risplende Luna piena nel segno, meravigliosa per i nuovi amori, passionale per il matrimonio, dove è urgente un tocco sensuale al rapporto troppo abitudinario. Per le donne sole il principe si presenta nelle vesti di Giove, ma pure Marte-Leone avanza sicuro di vincere questa battaglia.

ACQUARIO

Chi è impegnato nel lavoro è fuori dalla pressione di Marte-Venere, che prosegue fino al 23 luglio. Intanto ci sarà qualche Luna appassionata che darà al rapporto d’amore profumo di mare, salsedine. Questi contrasti hanno effetto sui single, non solo giovani, propiziano flirt ma con persone poco adatte. Visto che non volete legarvi, va bene così.

PESCI

Chiude giugno con Luna piena nel punto felice del vostro cielo, favorisce colpi di fulmine, ispira meravigliosi propositi ai giovani sposi, il 29-30 si ferma nel vostro mare. “Lontana come i tuoi occhi, tu sei venuta dal mare…”, versi di Alfonso Gatto che dedichiamo alla donna Pesci, più bella che mai. Anche l’uomo conquista con grande facilità.

Ultimo aggiornamento: 24 Giugno, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA