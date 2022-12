L'oroscopo di Luca per il mese di dicembre

Ariete

Ora che Giove è tornato nel tuo segno, la fortuna e il buonumore sono tuoi alleati per tutto il periodo. È un momento stimolante e vivace per quanto riguarda il lavoro, poi dal 3 avrai una marcia in più nell’amore. Il 13 cambia ancora qualcosa e il tuo motore ritrova tutta la sua potenza, rallentata da fine ottobre scorso.

Toro

È un periodo particolarmente favorevole, nel quale praticamente tutto va per il verso giusto. Sei protetta dai pianeti, che ti propongono una nuova visione delle cose. Dal 3 si aprono prospettive favorevoli nel lavoro, lasciati sedurre dalle proposte che riceverai, molto gratificanti. Sei più diplomatica, niente ti può fermare.

Gemelli

Dal 3 con Venere favorevole potrai contare su una formidabile alleata. La seduzione ti è facile e i corteggiatori si moltiplicano. Ma la data più importante per te sarà il 13 gennaio, a partire da quel giorno molte cose rimaste come incagliate si rimetteranno in moto, ritroverai tutta la tua efficacia e passerai all’azione.

Cancro

Periodo intenso per te, caratterizzato da incontri e collaborazioni: potresti ricevere proposte interessanti da prendere seriamente in considerazione. L’amore è il settore più favorito, approfitta fino al 3 della configurazione propizia. Anche la nuova posizione di Giove viene incontro ai tuoi desideri, specialmente nel lavoro.

Leone

La nuova posizione di Giove è particolarmente favorevole, la fortuna ti sorride e ti induce ad affrontare tutto con grande entusiasmo, come se avessi già vinto. È un periodo veramente intenso, specie nel lavoro. Dal 3 gennaio Venere entra nel settore legato al partner, sarai fortunata negli incontri, l’amore è protagonista.

Vergine

La configurazione ti è favorevole per tutto il periodo, la creatività è al massimo e affronti la vita come un’artista. Il settore più facilitato è quello legato all’amore: avrai l’occasione di incontrare nuove persone. Mercurio retrogrado dal 29 ti induce a riflettere. Dal 3 gennaio buone notizie in arrivo riguardo al lavoro.

Bilancia

In questo periodo la dimensione familiare ti impegna più del solito, sarà un modo per ricaricare le batterie e rigenerarti. Giove favorevole ti spiana la strada nell’amore, consentendoti di vivere al massimo tutto il bello della relazione. Dal 3 gennaio si aggiunge qualcosa in più, ti senti amata e sei felice di ricambiare.

Scorpione

L’ambiente in cui ti muovi è gradevole e il clima stuzzicante. La vitalità cresce e nei giorni a cavallo del Capodanno avrai modo di vivere momenti affettivamente intensi. Proprio in questi giorni è cambiato il vento nell’ambiente di lavoro, attorno a te c’è un’atmosfera positiva e svolgi i tuoi compiti con grande facilità.

Sagittario

La nuova posizione di Giove ti mette a disposizione una carica di positività ed entusiasmo che ti rende dinamica, capace di conquistare il mondo. È una configurazione che dura fino a metà maggio, approfitta della fortuna che ti sprona e ti rende vincente! L’amore va già a gonfie vele e andrà ancora meglio dopo il 3 gennaio.

Capricorno

È un periodo particolarmente positivo, sei un po’ la protagonista dello zodiaco, i pianeti fanno a gara per favorirti e ti infilano ogni tipo di assi nelle maniche. Godi di una grande carica di fiducia che ti rende più intraprendente, inducendoti a osare ben oltre i limiti che sei solita rispettare. Anche l’amore va come vuoi.

Acquario

Giove favorevole ti rende spensierata e induce un atteggiamento giocoso. Il 3 gennaio nel tuo segno entra Venere e ti regala i suoi favori, rendendo la vita sentimentale più piacevole e frizzante. Incontri in vista se sei ancora single, soprattutto a partire dal 13, quando le tue energie si sbloccano e non solo in amore.

Pesci

La configurazione crea un clima piacevole e propizio alla vita di relazione, gli amici ti danno molto e acquistano un nuovo protagonismo. Dal 13 gennaio gli ostacoli che ti intralciavano troveranno una soluzione, mettendo fine a un’impasse. Intanto Giove ti viene incontro a livello economico, rendendoti più sicura di te stessa.