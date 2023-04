Ariete

Per tutto il periodo, Marte in quadrato al tuo segno intralcia un po’ i tuoi piani, rendendo il procedere più faticoso del necessario. La situazione economica è intricata, potrai prendere decisioni anche drastiche, ma è dal 15 che riprenderai in mano le cose. Goditi Giove nel segno fino al 16, la fortuna fa il tifo per te!

Toro

Un mese importante per te, l’evento è il 16, quando Giove entrerà nel tuo segno per rimanerci un anno intero. La fortuna ti prende per mano e ti aiuta a ribaltare a tuo favore molte situazioni, avrai più di un motivo di festeggiare. Intorno all’8 sarai più insofferente e ribelle del solito, tentata da una decisione drastica.

Gemelli

Il rigore di Saturno ti mette di fronte alle difficoltà specialmente nel settore del lavoro, ma in è parte temperato da Venere, nel tuo segno fino al 7. Gioca la carta dell’amore e non potrai sbagliare. Molte cose troveranno una soluzione a partire dal 15: finisce la fase di riflessione e sarai pronto a rimetterti in sella.

Cancro

Stai attraversando un periodo piuttosto faticoso e impegnativo, in cui non hai mai il tempo per riposarti. Poi il 7 Venere entra nel tuo segno e per te la musica cambia, grazie all’aiuto dell’amore la tua vita acquista un sapore infinitamente più gradevole. Fino al 16 hai un pizzico di fortuna in più, il lavoro ti gratifica.

Leone

Cavalca l’ottimismo e l’entusiasmo che Giove ti mette a disposizione fino al 16, raggiungerai risultati prestigiosi. Intorno all’8 attraverserai una fase un po’ burrascosa, ti troverai alle prese con tante decisioni non facili da prendere e imprevisti che richiedono maggiore impegno. Dal 16 buone opportunità professionali.

Vergine

Approfitta fino al 7 del vento propizio che apre per te le porte chiuse, favorendo le tue iniziative nel lavoro e regalandoti successi. Poi dal 15 riprendi in mano le redini e sei più operativa, per trasformare le riflessioni in azioni. Il 16 Giove diventa favorevole e lo resta per un anno, la fortuna ripaga le difficoltà.

Bilancia

Fino al 16 goditi i favori di Giove, che ti rende fortunata in amore e facilita gli incontri e le collaborazioni. Approfitta della carica di entusiasmo che ti trasmette e che moltiplica le tue energie. Ti saranno d’aiuto per affrontare una situazione lavorativa piuttosto faticosa, specialmente nella seconda metà del mese.

Scorpione

Venere è tua alleata dal 7 e ti consente di mettere a frutto il fascino. In amore sei destinata al successo, specialmente dal 16, quando Giove entra in Toro e la fortuna raddoppia. Intorno al 18 attraversi una fase impegnativa, di sfida con te stessa, che potrebbe tradursi in un impegno professionale che ti mette alla prova.

Sagittario

Con Saturno in quadrato la vita è diventata più impegnativa. Fai del tuo meglio per trarre il massimo giovamento da Giove favorevole fino al 16, il pianeta ti invita ad allentare i freni lasciando che il tuo entusiasmo detti le regole del gioco. Venere ti è favorevole in amore fino al 7, vuoi lasciarti scappare l’occasione?

Capricorno

Per tutto il periodo Marte opposto non ti lascia tregua, creando una situazione che costituisce una continua sfida e mette alla prova la tua tenuta. Gli ostacoli li superi senza problemi ma si moltiplicano. Ne uscirai più forte. Il 16 arriva Giove a darti una mano, per un anno la fortuna diventa la tua prestigiosa alleata.

Aquario

Goditi i favori di Venere in amore fino al 7! La fase più delicata sarà attorno all’8 maggio, quando il Sole si congiunge a Urano e cresce il desiderio di cambiamento. sarai molto tentata da decisioni drastiche sulle quali sarà poi difficile tornare indietro. Da prendere un po’ con le pinze gli ultimi dieci giorni del mese.

Pesci

L’ingresso di Venere in Cancro il 7 crea un clima particolarmente piacevole, di cui beneficerai soprattutto nell’amore, ma che si estende anche ad altri settori. Quando il 16 Giove entrerà in Toro, per te inizia una nuova fase, in cui l’ottimismo e un atteggiamento positivo bilanciano l’esigenza di Saturno e il suo rigore.