Branko e l'oroscopo per il mese di ottobre: all'Ariete consigliata calma, amore a colazione per il Leone

Branko e l'oroscopo da oggi 30 settembre e per il mese di ottobre. Ecco tutte le previsioni degli astri.

ARIETE

Primo mese d’autunno vuol dire Sole in Bilancia, opposizione a molte iniziative, ora pure Marte e Mercurio stessa posizione, risparmiate il sistema nervoso. Se state calmi, attenti agli altri, riuscirete a realizzare iniziative per molti impossibili. 29-30 momenti significativi in famiglia, 6 ottobre cambio strategia. Luna nuova e Venere parlano d’amore.

TORO

Le fasi lunari si concentrano su questioni pratiche, settembre si conclude magnificamente per la vostra immagine professionale, pure dal lato economico. Il giorno più significativo di ottobre per matrimonio e ricerche di nuove collaborazioni è Luna nuova del 6. Nasce in Bilancia e vi porta Venere amica, comincia il bello dell’autunno, passionale, generoso.

GEMELLI

Proseguono le occasioni fortunate che si sono presentate da inizio stagione grazie alla costante protezione di Mercurio, Giove e Saturno. Imperdibile la Luna nuova del 6 per orientare lavoro e affari nella direzione voluta. Allo stesso tempo Venere entra in Sagittario, opposizione, porterà a volte discussioni coniugali. Eccitanti provocazioni per single.

CANCRO

Settembre chiude con Luna ultimo quarto nel segno, valuta le cose fatte adesso, ma riporta pure scelte passate. Bisogna iniziare dalla famiglia, già da settimane al centro dell’attenzione dei pianeti in Bilancia. Anche Luna nuova del 6 ottobre è importante per soluzioni pure finanziarie. Dalla vostra parte la frivola Venere in Sagittario. Viaggi cautela.

LEONE

Aspettando ottobre… Mese della Bilancia, con cui avete un legame stretto, particolare: quando non è amore è amicizia, se non è lavoro sono affari. Dopo le legnate di Saturno questo mese è un capitolo a sé. Inizia con Luna-Leone, presagio di lieti avvenimenti, poi Venere da Scorpione va in Sagittario, amore a colazione. Influssi speciali per giovani e non.

VERGINE

Mercurio e Marte, alleati infallibili per lavoro e questioni patrimoniali, anche in questo ricco ottobre vi spingono oltre le conquiste del momento e sono possibili novità positive nelle imprese con l’estero. Non così esaltante la situazione sentimentale, nessun problema serio, ma Venere-Sagittario non è il massimo. Se cercate amanti, incontri dopo il 23.

BILANCIA

Tre sono le date di partenza verso nuovi traguardi esistenziali. Il primo gennaio di ogni anno, l’ingresso del Sole nel segno (22 settembre) e la Luna nuova, che si forma il 6 ottobre. È il capodanno lunare, si riparte con ottimismo ed entusiasmo, nel lavoro, famiglia, amore. La festa dell’amore sarà organizzata da Marte con Venere e Giove. Tutto il mese.

SCORPIONE

Mese burocratico, tante questioni legali e atti scritti, conti, fatture, spese da affrontare entro il 23 ottobre, quando inizia la vostra stagione. Ambiente professionale e amicizie possono darvi spunti per rinnovare l’attività. Lune da segnalare: per affari 29-30 settembre; per l’amore, in attesa di Marte e con Venere distratta, 7, 8, 9, 13 (amori brevi).

SAGITTARIO

Nel giardino dell’amore… Attendevate Luna nuova del 6 ottobre per riprendere con le conquiste d’amore, per rendere più vivo il matrimonio. Ma c’è pure Venere nel vostro segno per un mese, che riesce a fare miracoli, sostenuta da Giove e Marte può fare tutto. Impegnatevi in ogni campo e cercate ogni mezzo per rendere indimenticabile questo ottobre. Fortuna.

CAPRICORNO

Alle fasi lunari sotto la Bilancia non si scappa, voi di una certa età lo sapete bene. Luna ultimo quarto, il 29-30, mette in discussione le collaborazioni, Luna nuova del 6 dà l’occasione di impostare cose nuove, mentre il primo quarto nasce in Capricorno il 13: questo è amore. Tra problemi e responsabilità la vostra forza è l’amore, famiglia, amicizie.

ACQUARIO

Non fatevi condizionare da agitazione e atmosfera poco socievole dei primi 3 giorni di ottobre, poi la situazione cambia, migliora alla grande. Sotto il profilo finanziario la fine di settembre segnala aumenti, soddisfazioni morali, gratificazioni professionali. Con Luna nuova del 6 la poco amabile Venere va in Sagittario, si associa a 5 pianeti, fortuna!

PESCI

Pianeti professionali positivi concludono settembre, che resterà come base per futuri successi. Ottimo ottobre, Luna nuova del 6 nasce nel campo della metamorfosi, aspettatevi novità nel lavoro, collaborazioni, ma inizia pure la fastidiosa Venere nel campo del successo. Seguiti, controllati pure in famiglia sulle spese, discussioni, Rispondete con amore!

