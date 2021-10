L'oroscopo di Branko: è il mese dello Scorpione, maratona sentimentale per i Pesci

Segno zodiacale per segno zodiacale, ecco l'oroscopo di Branko per MoltoDonna, dal 28 ottobre 2021.

ARIETE

Ottobre chiude con segnali che invitano all’ottimismo con Marte che torna astro guida in Scorpione fino al 13 dicembre, ma sarà grande pure dopo in Sagittario. Le strade del mondo si aprono il 5 novembre quando termina l’opposizione di Mercurio. Siete stati bravi. Preparatevi a Venere-Capricorno tutto l’inverno… rinnovate tutto con Luna nuova, 4 novembre.

TORO

Alle cinque della sera non c’è il toro nell’arena, a Madrid e Barcellona fanno il rock… Sentirete crescere l’agitazione per Marte che va in Scorpione il 30 ottobre. Inizia la guerra per il successo ma non vale la pena di compromettere la salute per un dollaro in più. Aspettate Venere dal 5 novembre in Capricorno, fino a marzo 2022. Inverno indimenticabile.

GEMELLI

Venere si intromette tra moglie e marito, ma il disturbo finisce il 5 novembre quando la stella inizia un lungo e buon transito in Capricorno, così forte da ribaltare relazioni che paiono inattaccabili. Grande la forza di Marte a novembre, Mercurio straordinario per le idee, solo le donne, pure sposate, continuano a sognare l’uomo che non è di questo mondo.

CANCRO

Quando vi liberate di qualche assurdo complesso non siete imbranati come vi si dipinge, figuratevi che succederà dopo il 30 ottobre quando Marte esce dalla Bilancia ed entra nell’intenso Scorpione. Fate bene a pretendere molto dalla persona cara, bisogna rendere stabile il matrimonio entro il 5 novembre, Venere inizia una lunga opposizione dal Capricorno.

LEONE

Quando, stressati da famiglia, figli… non avrete voglia di parlare con nessuno chiamate un Capricorno, sa stare in silenzio. Ma pure Scorpione ha qualità da analista ed è discreto. Le donne che sono state sdraiate sul suo divano, possono confermare. Tanta fatica con Marte dopo il 30, ma sarà Venere dal 5 novembre a guidare lavoro, affari. Strappi amorosi.

VERGINE

La vita va, situazione stimolante per l’attività e gli affari, Venere segue l’amore fino al 5, poi passa in Capricorno e per mesi farà la guardia giurata al vostro patrimonio finanziario. Siete arrivati a questo autunno, e prima della vostra stagione zodiacale, benestanti, più ricchi di altri segni. A volte vi mancheranno baci - è il prezzo del successo.

BILANCIA

Raccomandati da Mercurio i 3 segni d’aria non si possono lamentare, il pianeta del lavoro e altro è stato mesi in Acquario, Gemelli e da voi, esce il 5 novembre ma vi lancia un tesoro. Marte va via il 30, in Scorpione pensa al prestigio, alla fortuna ci pensa Giove. La vita in casa richiede mezzi, cure la famiglia avrà a lungo Venere, non solo negativa.

SCORPIONE

Dice la filosofia tibetana: se niente inizia, niente potrà essere. Le stelle hanno sentito il vostro richiamo, questo mese ci sarà un via vai di influssi, aspetti, transiti, nella vostra vita. Pure ostacoli da superare, ma dopo gli ultimi 2 anni, questo è un compleanno felice. Marte nel segno il 30, il 5 Mercurio, e Venere inizia un lungo racconto d’amore.

SAGITTARIO

Venere fino al 5 novembre nel segno, poi per molti mesi sarà in Capricorno, buona per il lavoro, ma poco romantica e passionale per il matrimonio. Neanche i giovani amori saranno sempre soddisfatti di questo cielo troppo freddo, ma per le cadute di tono ci sarà sempre Giove a tirarvi su. Che saprà anche tenere a freno il cavallo bizzarro che vive in voi.

CAPRICORNO

È il mese dello Scorpione, dimenticate le regole borghesi e la perfetta educazione della Bilancia, avete perduto abbastanza a causa di Mercurio e Marte, che vi hanno preso di mira, non solo nel lavoro. Ma le stelle girano ed ecco il vostro turno! Per l’amore-passione Marte splendido dal 30, ma farà epoca Venere nel vostro segno dal 5 novembre a marzo 2022!

ACQUARIO

Le fasi lunari sotto lo Scorpione non sono facili per voi. Inizia ultimo quarto-Leone, mette in crisi qualche rapporto stretto. Poi Luna nuova esige una verifica del campo del successo. Qualcosa di dolce con il vostro primo quarto dell’11, San Martino, magari qualche marito starà in guardia. Periodo di profitti più che di amori clamorosi. Cautela in viaggio.

PESCI

Ora sì, dolce Pesci, le stelle tornano a cantare l’amore. Il primo appuntamento coinvolgente spiritualmente e fisicamente il 30 ottobre, grazie a Marte-Scorpione. Una maratona sentimentale-passionale inizia il 5 novembre: Venere va in Capricorno fino a marzo 2022, farà coppia con Giove che torna da voi il 29 dicembre. Fate la vostra proposta. Vuoi sposarmi?

