Oroscopo, l'avvio dell'estate visto da Branko: esulta il cuore Sagittario, Lucrezia Borgia eroina dell'Ariete

L'oroscopo di Branko per MoltoDonna che apre l'estate. Ecco le previsioni segno per segno per il finire di maggio e per giugno.

ARIETE

Le vostre grandi storie d’amore (non ne conoscete di piccole…) devono contenere pure qualche aspetto melodrammatico. Venere va in Cancro il 2 giugno, vi accontenterà. Incubi notturni per le donne. Ma visto che è un anno felice, ecco arrivare Marte-Leone, fantastico, conclude la primavera con un bel colpo in affari. Vostra eroina: Lucrezia Borgia.

TORO

Giugno inizia con Luna congiunta a Giove-Pesci, la fortuna c’è, confermata da Venere-Cancro. Aspetti eccellenti per operazioni finanziarie. Si dice che i matrimoni sono come i tramonti, il fascino di un momento, sole che muore nel mare…Per voi no, la felicità passa dai cancelli coniugali, rari i divorzi. Torna la gelosia. Vostra eroina: Emanuelle.

GEMELLI

Giugno vostro mese astrale, pronti per la nuova partenza? Riposate il 2, Luna va in Pesci, Venere parte… ma poi interviene Marte-Leone, la passione esplode! Sarete nelle statistiche come segno con più probabilità di avventure. Luna nuova personale il 10, tornate seri, impostate qualcosa di grosso in affari (Mercurio). Vostra eroina: Marilyn Monroe.

CANCRO

Giugno, mese fecondo, lunghe giornate di luce, il vostro solstizio, l’attesa della mietitura…Potreste trasformarlo in un prezioso arazzo da conservare. Venere arriva il 2 giugno. Festa rallegrata da una nuova passione, grazie a Marte, nel segno fino all’11. Tante attrazioni possono diventare amori duraturi. Fortuna. Vostra eroina: Elena di Troia.

LEONE

Una bestia diventa Marte in Leone, somiglia all’animale che vi rappresenta, e per voi significa coraggio, energia, ambizione, passione amorosa e per la vita. Entra nel segno l’11 giugno per 6 settimane opposto a Saturno. Non è un aspetto facile, agisce sui rapporti già critici, chiude per aprire a novità. Anche in amore. Vostra eroina: Mata Hari.

VERGINE

In giugno vi aspettano 3 fasi lunari severe e permalose, che non consentono distrazioni, superficialità. La prima, ultimo quarto del 2 giugno, ammorbidito da Venere positiva in Cancro. Nuove possibilità nella professione e ripresa costruttiva in famiglia, con il coniuge. Se ritenete conclusa una storia, dite basta! Vostra eroina: Agatha Christie.

BILANCIA

In amore vi state raccomandando da soli, e un po’ troppo. Ora con Venere-Cancro fino al 27 giugno meglio non pressare troppo la persona cara, rischiate di stancare anche chi è follemente preso da voi. Marte-Leone vi dà una carica erotica mai vista, la primavera si conclude con un ricco bottino di avventure e soldi. Vostra eroina: Brigitte Bardot.

SCORPIONE

Un colpo di spugna dal 1° giugno, e via! Il mese inizia con Venere-Cancro, in trigono a Giove-Pesci: due fortune in azione vi assisteranno nella guerra con Marte-Leone. Aspetto più difficile per Saturno opposto, qualche rapporto finisce. Accettate il nuovo che arriva, provocatelo. Intelligenza raffinata, amore rustico. Vostra eroina: Maga Circe.

SAGITTARIO

Fino al solstizio 3 fasi lunari critiche. La prima il 2 giugno, Luna ultimo quarto-Pesci, congiunta a Giove e Nettuno, vi salva il festivo. Portate i figli dai nonni. Il cuore esulta come novelli sposi, giugno mese di Giunone patrona dei matrimoni. Venere va in Cancro, ma l’evento è l’11, Marte-Leone. Bentornato sesso. Vostra eroina: Maria Callas.

CAPRICORNO

Maggio chiude in bellezza, ottimi i primi 10 giorni di giugno per cose pratiche, lavori, affari, rinnovamenti in casa. Cambiate binario se insoddisfatti di certi rapporti, pure d’amore. È primavera se un fiore appassisce, un altro è pronto a splendere. Venere opposta stimola i single; dopo l’11 Marte appassionato. Vostra eroina: Marlene Dietrich.

ACQUARIO

Inevitabile. Saturno nel segno opposto a Marte-Leone. Dal l’11 al 29 luglio. In questo periodo fate chiarezza nei rapporti dove c’è pure una piccola ombra, passaggio stagionale da dedicare a riflessione, analisi, scelte. Poi tornerà nel segno Giove, la vita riprenderà ritmo consueto. Sempre vivo il dialogo amoroso. Vostra eroina: Cappuccetto Rosso.

PESCI

Giugno apre con ultimo quarto nel segno, indicato per un primo esame della stagione primaverile, che si conclude con primo quarto. Significa che ci sono novità, novità! In primo luogo una meravigliosa Venere-Cancro dal 2 giugno, nasce un aspetto magico e fortunato con i vostri Giove e Nettuno. Arriva l’amore per l’attende. Vostra eroina: Penelope.

Ultimo aggiornamento: 27 Maggio, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA