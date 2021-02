L'oroscopo di Branko per un mese: ritorno di fiamma per il Leone, imprevedibile Luna piena per i Pesci

L'oroscopo di Branko segno per segno, a partire da quest'ultima settimana di febbraio e per un mese.

ARIETE

I giardini di marzo si vestono di nuovi colori, Marte dal 4 è in aspetto diretto dai Gemelli e colora di rosso le notti, mese ideale per l’amore. Luna nel segno 15-16, ripartite alla conquista di affermazioni nel lavoro, realizzazioni in affari. Elaborate piani per la primavera. Sarà diversa dagli anni di Saturno contro, ma non priva di battaglie.

TORO

Cominciate a pretendere ciò che vi spetta, nel lavoro, famiglia. Saturno e Giove restano pesanti, ma ormai sapete come affrontare i problemi nella professione, lavoro. Tutto sarà più piacevole con Venere-Pesci, che avrà il primo trionfo d’amore a fine febbraio con Luna piena. Nuovi incontri passionali prima del 4, Marte se ne va…ma resterete amici.

GEMELLI

Le vostre battaglie di primavera iniziano il 4 marzo, ingresso di Marte in Gemelli. Straordinario aspetto con Saturno, pianeta della razionalità e con il fortunato Giove. Potete vincere opposizioni e scarsa cordialità. Non c’è sintonia con Venere-Pesci, possibili discussioni in casa. Evitate conflitti il 27 febbraio, 6 e 12 marzo, Lune difficili.

CANCRO

Piacevolmente sorpresi sotto il cielo che chiude l’inverno senza contrasti planetari importanti. Fino all’equinozio di primavera potete orientare lavoro e vita sentimentale a piacere. Molto felice Venere in Pesci dove andrà pure Mercurio il 15, attivo per incontri e affari. Appassionata Luna piena il 27; infallibile il 13, per nuovi lavori, affari.

LEONE

Un amore che sembrava disperso nella nebbia dell’interminabile inverno rispunta come primola sotto la neve. Venere innamorata e Marte che esce dal Toro il 4 vi conducono verso la primavera, nuovo inizio. Le coppie solide resistono all’opposizione Saturno-Giove, da considerare nelle collaborazioni, associazioni (problemi legali). Dal 13 ce la farete.

VERGINE

Partiamo dalla vostra Luna piena del 27, associata ai colpi di fulmine, propiziati da Marte-Toro fino al 4 marzo. Persone sole: fermate quell’uomo, quella donna! Poi Marte diventa fastidioso in Gemelli fino al 23 aprile. Siate pronti nel lavoro, provoca contrasti con superiori, funzionari governativi. Importanti transazioni, meglio dopo 20 marzo.

BILANCIA

Verso la primavera con il cuore felice, non ci sono pianeti difficili in opposizione come succede spesso, Marte diventa magnifico, imbattibile fino a giugno! Sole, Venere, Nettuno, e poi Mercurio, si ritrovano in Pesci, segno del lavoro; spalle coperte per l’assistenza della fortuna, marzo apre con Luna-Bilancia, più di così! Fate vedere chi siete!

SCORPIONE

Tra chi ha più subito la situazione astrale in Acquario e Toro, ma siete qui - iniziamo con slancio (mai mancato, sono mancate persone, occasioni) la ripresa. Prematuro parlare di riscossa, bisogna aspettare maggio, Giove-Pesci. Da quel bel mare Venere strega le donne del segno, con Marte consola gli uomini, già più sicuri. Proficua Luna nuova, 13.

SAGITTARIO

Terzo mese invernale è sotto i Pesci, non sempre tranquillo, ma quest’anno Venere e Mercurio passano veloci (solite discussioni coniugali, in famiglia). Più fastidioso Marte-Gemelli, opposizione dal 4 marzo al 23 aprile. Ricordate le date, indicano inattesi ostacoli lavorativi, importanti Lune: il 27 piena, 6 vostro ultimo quarto, 13, nuova.

CAPRICORNO

Ancora segno record, nessun pianeta negativo, solo qualche Luna vi impegna nel fisico più che altro. Anche il periodo preso in esame che ci avvicina all’equinozio primaverile è un prato fiorito. Iniziamo con l’amore, passione con Luna piena-Vergine e Marte-Toro fino al 4 marzo. Poi va nel campo lavoro-affari, imperdibile occasione il 13.

ACQUARIO

Ultimi giorni di Marte negativo, marzo apre con fortunata Luna-Bilancia, seguita il 4 da Marte che lascia la difficile posizione in Toro e inizia il transito in Gemelli, trigono a Saturno e Giove da voi. È la ruota della fortuna, come nelle fiere, basta girarla il giorno giusto con mano vincente e qualcosa di buono e bello nel matrimonio succederà.

PESCI

Dopo primo quarto di inizio stagione vi attendono altre 3 fasi lunari. Imprevedibile Luna piena il 27, opposta ha 2 significati: crisi di coppia o colpo di fulmine. Venere entra nel segno e porta qualcosa di romantico, che cambia in assalto passionale e gelosia dal 4 marzo per inizio Marte-Gemelli. Dopo Luna nuova, 12-13, entra Mercurio, successo.

