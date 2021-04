L'oroscopo di Branko segno per segno: Scorpione travolto dal destino, nuovi influssi per l'Acquario

L'oroscopo di Branko segno per segno, per MoltoDonna, da aprile a maggio.

ARIETE

Una valanga di emozioni conclude aprile, dà il via a maggio, ma Marte in Cancro avverte di non scherzare col fuoco, anche se vostro elemento astrale. Scatenatevi con le passioni sotto Luna piena in Scorpione il 27, non male pure il ponte. Poi unico obiettivo: guadagno, lavoro, carriera. Concorrenza facilmente vinta, grazie a Urano, Giove, Saturno.

TORO

Trascorrete la fine d’aprile in lieto relax, nella vostra casa, in mezzo alla natura, regalatevi 3 giorni in un resort in Puglia, dove di sente il profumo della terra, vostro elemento, maggio è il vostro mese, governato da Venere vostra stella, che vi accoglie con il dono più bello: amore. Incontri, furiose battaglie sociali, ma siete una roccia!

GEMELLI

Venerdì 23 Marte esce dal segno e inizia il transito in Cancro, utile per sistemare questioni di proprietà. Affrontate iniziative o problemi di beni immobili entro il 13 maggio con l’appoggio forte di Mercurio e Venere, Giove ancora in Acquario. Occasioni fortunate per chi cerca lavoro, Saturno alleato prezioso, Venere veloce ma sexy, conquiste.

CANCRO

Era ora! Viene spontaneo esclamare quando il cielo di colpo cambia e si illumina di tante stelle positive. Venerdì 23 iniziano varie battaglie, partite da quelle amorose e passionali, vista Luna piena-Scorpione il 27, il top di sensualità, passionalità, pure trasgressioni se volete. Maggio, amore e lavoro, studio e affari, famiglia ok. Fortuna il 13.

LEONE

La tempesta marziana inizia il 23, Luna piena aggressiva il 27, in Scorpione, punto delicato pure per la salute. Nell’attività, che riprende dopo ultimo quarto-Ariete il 3 maggio con Mercurio-Gemelli, cercate di mantenere le posizioni raggiunte, le ostilità sono tante. Lenti ma positivi cambiamenti con Giove-Pesci dal 13, torna pure la canzone d’amore.

VERGINE

Marte in Cancro, prima conquista del passaggio aprile-maggio, l’amore esplode con Luna Piena del 27. Nasce in Scorpione, richiamo dei sensi. Il primo maggio una Luna fortunata (Capricorno) crea aspetti importanti per affari, carriera, lavoro, studio. Pretendete e prendete. Dopo il 13 le cose saranno più complicate (Giove quadrato a Mercurio). Incontri.

BILANCIA

Marte-Cancro non si comporta bene con il vostro segno ed è il solo responsabile di momenti di forte tensione che si annunciano nella vita privata, professione, rapporti di lavoro. Non si escludono possibilità di successo, sarete combattivi, ma ricordatevi della salute. La fortuna è presente con Venere magnifica, Mercurio-Gemelli, Giove sempre positivo.

SCORPIONE

Fonte di energia Marte-Cancro, tutto maggio, ma siate prudenti, non mangiate in modo disordinato. La nota fame dello Scorpione quando deve affrontare problemi. I pianeti in Toro, segno di buon appetito, sono una provocazione per la vostra gola. Rispondete il 27 aprile con la vostra Luna piena, indimenticabile. Può succedere tutto. Travolti dal destino.

SAGITTARIO

Aprile chiude con Luna-Sagittario, finale felice, belle emozioni per genitori di figli grandi, sposati e non. Famiglia sempre in primo piano, cosa che conferma le novità in arrivo o giunte. Maggio riserva qualche sorpresa poco gradita, il 4 inizia la lunga opposizione di Mercurio-Gemelli, seguito da Venere, il 13 Giove fa un blitz in Pesci. Pazienza.

CAPRICORNO

Festa di compleanno del caro Toro, partecipate pure voi, coinvolti nel bel transito di Venere, Urano, Mercurio. Il 27 avete il sostegno di una Luna da record per conquiste passionali, che vi rende per 2 giorni più forti del Toro. Piena in Scorpione, importante, e avete il privilegio di partire il 1° maggio con Luna nel segno, create un mese fondamentale.

ACQUARIO

Quando iniziano ingressi planetari in Toro, istintivamente vi mettete una mano sul cuore per consolarvi. Per evitare dannose polemiche con chi siete in rapporti economici, scappate da qualche parte il 27-28, Luna piena-Scorpione stravolge l’ambiente. Vacanza. Il 3 maggio Luna nel segno chiude qualche rapporto. Nuovi influssi possono cambiare la vita.

PESCI

Ubriacatevi d’amore, tornerete alle preoccupazioni materiali e professionali, cose domestiche, in maggio, chiamati da Mercurio-Gemelli. Intanto, dopo Marte-Cancro, il 27 aprile nasce una fiabesca Luna piena. Una scossa, un’onda, una nuvola, attraverserà il cielo e voi eterni naviganti sarete bagnati da pioggia benefica. 13 maggio Giove nel segno, fortuna.

