L'oroscopo di Branko per la Pasqua: Leone favorito da sole e luna, Pesci premiati in amore

Ecco l'oroscopo di Branko, dal 25 marzo per un mese. Segno dopo segno.

ARIETE

La domenica dopo la prima Luna piena di primavera arriva nella vostra vita a Pasqua, simbolo di rinascita, che sapete vivere con la passione di Marte, per 1 mese ottimo per lavoro e affari, specie dal 4 aprile quando pure Mercurio entra nel segno. Una Pasqua tra le più felici degli ultimi anni. Date il via a rinnovamenti il 12 con Luna nuova.

TORO

Improvvisamente, Buona Pasqua! Domenica 4 aprile il cambio di Luna-Capricorno, ultimo quarto, ambiguo per l’oroscopo generale, per voi richiama l’attenzione su questioni d’interesse con persone lontane e vicine, come conferma il 15 Venere. Stella dell’amore, della fortuna, entra nel segno. Sentimenti e generosità aiutano la crescita professionale.

GEMELLI

Le previsioni sono condizionate dalla situazione generale, ma in un altro momento le stelle vi avrebbero portato a festeggiare Pasqua lontano. Avete il privilegio della protezione di Giove e Saturno in Acquario (lunghi viaggi), ma c’è pure Marte nel segno, Venere appassionata, Mercurio creativo dal 4 aprile. Fortuna. Non disperdete tanti influssi.

CANCRO

Le fasi lunari del mese arietino non sono facili, dovete stare attenti alla Luna ultimo quarto in Capricorno, proprio la domenica di Pasqua. Essendo festa, non avrete modo né obbligo di occuparvi di noiose questioni di lavoro. Il cielo ha altri programmi, meglio assortiti, ma sarà dopo il 15 aprile, con Venere appassionata e allegra in Toro. Amore.

LEONE

Pasqua dei segni di fuoco, voi doppiamente favoriti dal Sole e dalla Luna che inizia aprile nel campo della fortuna, Venere e Mercurio si ritrovano in Ariete domenica 4. Stelle da prima notte di nozze, mentre nel lavoro e in affari fidatevi della strepitosa, aggressiva, Luna nuova l’11-12. Attivissimi fino al 14, poi occupatevi di casa, famiglia.

VERGINE

Il cielo si fa più interessante gli ultimi giorni di marzo, ma il miglioramento più deciso inizia il 4 aprile, domenica di Pasqua! Felice coincidenza, Mercurio esce dai Pesci e va in Ariete, la congiunzione con Sole e Venere è una sorpresa delle stelle. Da allora Marte sarà meno pressante e il 14 la sua aggressività sarà placata da Venere-Toro.

BILANCIA

Siete un po’ disorientati, abituati a tanti influssi a favore, questa Pasqua, invece, richiede ottimismo e autodisciplina. Rilassatevi, nulla di quanto realizzato i primi 3 mesi dell’anno vi sarà tolto, ma avere la domenica di Pasqua Sole, Venere e Mercurio in Ariete, mentre in Capricorno nasce ultimo quarto di Luna non è una sinfonia. Vacanza.

SCORPIONE

Pasqua, rinascita: la vostra festa. Nessun segno è così coraggioso, fatalista, un po’ autodistruttivo, se si tratta di voltare pagina. Anzi voi strappate quella pagina, cercate nuove fortezze da espugnare, nuovi amori. Tanti vi sono contro ma con Luna di fine marzo, ultimo quarto del 4 e Luna nuova del 12 fate girare la fortuna senza aspettare Giove.

SAGITTARIO

Non è un pesce d’aprile, la prima Luna di primavera arriva da voi giovedì 1° aprile, apre un mese profumato, con speciali transiti per single. Marte resta in Gemelli e può sempre creare discussioni coniugali, ma non si parla di divorzio. Il pianeta eccitato da Venere-Ariete tiene alta la passione. Mercurio porta, successo, guadagno…domenica 4!

CAPRICORNO

A volte sembra che le stelle ci prendano in giro, con amore, per metterci alla prova. Dopo Luna piena del 28, un po’ matta in Bilancia, l’ultimo quarto si forma nel vostro segno il 4 aprile, Pasqua. E Mercurio va in Ariete, accanto a Venere, blocca qualche viaggio. Pasqua con i tuoi non con chi vuoi. Relax. Venere in Toro il 14, tutto finisce bene.

ACQUARIO

Pasqua, trionfo di influssi positivi. L’amore è stimolato da Venere e Marte, grandi incontri previsti già domenica delle Palme, da Luna piena in Bilancia colpi di fulmine e di fortuna. Lieve caduta del dinamismo il 30-31, ma poi arriva un’altra fiamma di energia. Mercurio va in Ariete, ottimi aspetti, fino al 14 un viaggio tra le stelle migliori.

PESCI

Le campane di Pasqua annunciano buone nuove. La Luna più bella per l’amore è il 28, sino a fine marzo. Inizio aprile questioni materiali, lavoro, casa. Controllo salute. Domenica 4, Pasqua, Mercurio esce dal segno e Luna diventa ultimo quarto-Capricorno: notizie professionali. Seguite nuovi progetti. Dal 14 Venere-Toro vi premia pure in amore.

