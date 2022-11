Sta per arrivare quel momento in cui l’ansia da regali di Natale si fa sentire e parte la caccia al dono perfetto senza però trovare grosse opportunità. Proprio per questo, per non farsi trovare impreparate, la cosa migliore è iniziare sin da subito a scegliere cosa si vuol regalare ad amici e parenti. Un regalo al giorno, quindi, quasi come fosse una specie di calendario dell’avvento personale fatto di oggetti che non superano i 50 euro di spesa, per arrivare al momento di scartare senza stress e con una ritrovata gioia di donare qualcosa di pensato, utile, bello e alla moda.

1) BRACCIALE Il mondo e l'aereo, icone dell'infinito viaggiare

Le viaggiatrici incallite non possono farne a meno. Leggero, cool ed economico, il braccialetto elastico di Vestopazzo (15,90) è arricchito da charms come il mondo, l’aereo e il cuore, icone del nostro infinito viaggiare.

2) BERRETTO Calada lana blu per sfidare il freddo

Calda lana blu per il berretto unisex firmato The North Face (30 €) con pompon e maxi logo scritta. Il regalo perfetto per i più giovani.

3) LIBRO Foto mosse di famiglie immobili

Irriverente e di un’ironia tagliente, l’ultimo libro del romano Valerio Lundini “Foto mosse di famiglie immobili” (16 €), ci racconta di stelle dello spettacolo convinte di essere morte, di tic mentali che diventano hit internazionali, di film che viaggiano nel tempo. Perfetto per chi vuole sorridere in tutta leggerezza.

4) SPAZZOLA La chioma ha volume e non fa una piega

Per chi è alla ricerca della piega professionale, e del volume fin dalle radici, il regalo perfetto è la spazzola rotante e asciugante di Rowenta. Disponibile online a partire da 39,99 €.

5) PANETTONE Pere e cioccolato il gusto del Natale



I gusti più tradizionali incontrano l’innovazione e la ricercatezza di abbinamenti speciali: da qui nasce il Panettone Pere e Cioccolato dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo (44 €), per i palati più fini e raffinati.

6) CERCHIETTO Seta tra i capelli

L’iconico motivo di Etro è protagonista del raffinato cerchietto in seta multicolor (35 €), elegante e senza tempo.

7) CUCINA Per sminuzzare il peperoncino

Si chiama Piccantino, e la forma a peperoncino somiglia anche a quella di un corno rosso. È lo sminuzza peperoncino firmato Alessi (22 €), immancabile nelle cucine dei food lovers appassionati di design.

8) BALLERINE Calde e comode easy chic

Design minimalista ed essenziale per le ballerine realizzate da UGG (39,99 €)

9) SMALTI SOLIDI Le unghie brillano con il trio resistente

Per le amanti delle unghie sempre in ordine arriva il Solid gel polish by Layla Cosmetcs (19,90 €), il trio di smalti racchiuso in comode cialde in stile “ombretto”. Extra lucido e resistente, colora perfettamente le unghie con un sottile strato di colore sin dalla prima passata.

10) SKINCARE Il cofanetto riparatorealla centella asiatica Dr.Jart+

Per le amanti della skincare koreana, il cofanetto Dr.Jart+ CicapairTM Soothing Magic Set (19,90 €), è indicato per la pelle delicata e sensibile, soggetta a rossori o con couperose. La linea Cicapair è realizzata a base di Centella Asiatica dalle spiccate proprietà calmanti, lenitive ma anche rigeneranti.

11) CANDELA Il profumo di Natale che illumina

La dolcezza della vaniglia e della cannella contrastano delicatamente con l’intenso sapore del mandarino, creando una fragranza unica, Sapore di Natale, la candela di Heart & Home (12,95 €) che profuma dell’atmosfera delle feste, della cioccolata calda sorseggiata scartando i regali.

12 ) POCHETTE Il tocco animalier

Pochette con fantasia animalier all over in vinile e zip oro di GUM (29 €), pratica da usare in borsa e un passepartout per le viaggiatrici. misura piccola in vinile.

13) ALBUM FOTOGRAFICO Ricordati stampati non solo nella mente

Cheerz Cheerz con il suo album fotografico (29,90 €) ci riporta alla vecchia e sana abitudine di stampare le foto e non tenerle in digitale, un modo per incidere nella memoria i nostri ricordi più belli.

14) SLIPPERS IN PELLICCIA Viva le morbide pantofole

Morbide e raffinate le slippers incrociate con logo firmate Tommy Hilfiger (44,90 €), immancabili per i momenti di relax.

15) TAZZA TO GO Ideale per l'amica in movimento

Fa parte della Pink PP collection di Valentino la tazza to go fucsia (45 €) realizzata in collaborazione con Pantone. È il regalo perfetto per l'amica sempre in movimento.

16) AGENDA 2023 Passare i giorni con la scienziata Ipazia

Annotare gli impegni non è mai stato così cool come quando si scrive sulle agende di Virgola (31,90€). Quella 2023 celebra la donna e mette in copertina Ipazia, scienziata, astronoma, filosofa.

17) GLOSS I baci di Rihanna audaci allo zenzero

Rihanna la sa lunga. I suoi rossetti Fenty Beauty Glossy Posse (39,90 €), sono un trio di rossetti magnetici, audaci che unisco gli estratti di zenzero e pepe per creare un effetto rimpolpante a prova di bacio.

18) BIJOUX Tra i charm c'è l'omino di marzapane

“Life is sweet”, la vita è dolce, recita l’incisione sul charm a forma di Omino di marzapane firmato Pandora (49,00 €). Un augurio per tutte le sognatrici che amano le icone intramontabili del Natale.

19) ORECCHINI Un tocco di madreperla per ogni outfit

Otton e galvanizzato e smalto color madreperla per gli orecchini a bottone Crono di Valentina Asía (43,50), da indossare sia su outfit casual che formali.

20) PROFUMO Atmosfera di festa nella fragranza unisex

Profumo “Prima Neve” Ai decori odorosi dell'inverno cui sono affidate le note di testa in Prima Neve, la fragranza unisex di Wally (48,50 €) perfetta per lui e lei come dono per le Natale, si aggiungono quelle calde e legnose che ricordano le atmosfere dolci ed accoglienti delle feste.

21) PORTACHIAVI METALLICO Un dono perfetto per le modaiole

Eleganza e praticità per Furla 1927, il portachiavi e forma di logo Arco realizzato in metallo con dettagli in vernice perfetto per le più modaiole (35 €).

22) MAGLIONE NATALIZIO Vestirsi con le renne come Bridget Jones

Non è Natale senza il classico maglione a tema con disegno jacquard bianco e rosso. Adatto per tutta la famiglia, da OVS si trova a 24.95 €.

23) MASCHERE VISO Nel kit di 8 pezzi il beauty vitaminico

Per farsi belle e regalare momenti di coccole beauty il kit 8 maschere Viso & Corpo di Sephora Collection (23,99 €) ne comprende una vitaminica alla papaya, un paio di maschere occhi alla caffeina, altre per le mani al mango e una maschera notte capelli al cocco.

24) INTIMO Baby doll ma rosso

Per coloro che vogliono sentirsi sexy il babydoll di Intimissmi (35,90 €) in tulle elasticizzato con pois floccati impreziosito da un elegante e morbido pizzo ad effetto velluto è un inno alla femminilità.