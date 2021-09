Trend&chic: a Napoli donne di polso anzi di polsino luccicante

Il must have per tornare alla mondanità con il piede giusto, anzi con i polsini giusti. L’idea è di Valeria Vitolo, creativa e imprenditrice del tessile che si è fatta breccia nel cuore delle trend addicted di Napoli e non solo: le sue creazioni, realizzate da lei stessa a mano, grazie al web stanno arrivando ormai un po’ ovunque. I più gettonati della stagione, anche in vista del ritorno alla vita notturna, sono questi accessori tanto semplici quanto funzionali: per donare un tocco chic a una mise jeans e top in discoteca, o un tocco di luce a un abito elegante per una serata importante. I polsini gioiello di Valevì, piacciono un po’ a tutte, a tutte le età. Possono essere indossati singolarmente (un polsino a un braccio e un orologio all’altro, ad esempio), oppure un polsino per braccio per un effetto ancora più glam. Trattandosi poi di elastico di produzione italiana, i polsini sono anche molto comodi: non stringono, ma sono anche di lunga durata. Valevì li realizza in diverse colorazioni, anche se quelle più gettonate sono il nero lurex e il beige lurex che rappresentano dei jolly senza tempo. Ogni polsino Deluxe rappresenta poi un pezzo unico, visto che Valeria li decora personalmente con applicazioni che possono essere di strass Swarovski, le più amate in quanto più luminose, o ancora in crystal, nero jet, nero. Molto apprezzati anche i polsini Gold con pietre, una variante sul tema per un tocco di eleganza in più, ma per occasioni particolari è possibile anche scegliere direttamente con la stilista la combinazione preferita: il vero lusso del fatto a mano. Dallo shop online del sito è possibile acquistare a 35 euro i Deluxe e a 40 i Gold.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 30 Settembre, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA