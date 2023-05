Siete pronte? Trolley o borsone poco importa. Iniziare a riempirlo, magari con una lista ragionata alla mano, è già vacanza. E si può anche passare sopra al fatto che sia per un mese o per un più modesto fine settimana, è arrivato il momento di partire e di chiudere insieme alla sua zip ogni contatto con la nostra vita di tutti i giorni. Di conseguenza, bisogna stare attente a non sbagliare la valigia e a pensare e a osare anche nuovi look, che siano ovviamente indicati per le mete che ci aspettano e con le quali riempire occhi, cuore e la memoria del nostro cellulare. Inutile, insomma, portare un abito da sera se le giornate trascorreranno all'insegna del no make up, dei capelli lasciati liberi di prendere la piega del vento e la voglia di salire sui tacchi sarà pari a quella di (ri)salire sulle scalette dell'aereo del ritorno.

Per una vacanza in un'isola modaiola, però, è importante avere un outfit vista mare che possa essere valido anche per il cocktail nel locale trendy dove si è prenotato per l'aperitivo già prima della partenza (trovare un tavolo è sempre un'impresa) o per la passeggiata di shopping tra boutique di lusso.

Il look di Alberta Ferretti potrebbe fare al caso, tra gonnellina e top del costume in crochet, nei colori caldi della sabbia e che ricordano la paglia . Poi, occhiali da sole, cappello e sandali bassi d'ordinanza, ma soprattutto non la solita borsa. Quella proposta in passerella, infatti, non è la ormai classicissima cesta, ma un secchiello allungato in camoscio (prezzo 990 euro). Insolita e capiente, tanto da contenere creme, un libro, l'asciugamano e, sì, anche una bella camicia bianca maschile da indossare per la serata ed essere perfette senza ripassare dall'hotel. Ma c'è anche chi non ama l'eterna vetrina delle isole alla moda, dove ogni sera è d'obbligo fare la processione tra più locali fino alle ore piccole.

Per chi preferisce ritrovarsi in piazzetta, che sia a Portofino, a Capri o Porto Cervo ci vuole il passepartout giusto. Il completo proposto da Missoni si compone di minigonna pareo in maglia, con bottoncini da lasciare abbottonati o slacciati a proprio piacere, sandali alla schiava con il giusto tacco, occhiali da sole da diva e un cardigan vedo non vedo perfetto anche dopo il tramonto, quando la brezza marina regala qualche brivido a chi non ha le spalle coperte (Prezzo cardigan 1.190) . Il tutto in una sfumatura gialla elettrica che esalterà qualsiasi doratura del sole.

Se, invece, si vuole approfittare di qualche giorno per un tour tra cultura, gastronomia e camminate in una città d'arte, bisogna coprirsi un po' più: chiese e musei hanno un loro dress code e non è appropriato infrangerlo per essere additati come i turisti della domenica. Per sentirsi sempre fresche ed eleganti l'outfit di Falconeri è ciò che ci vuole: è in lino ed imita il denim (nel colore, ma non nella pesantezza) e sfoggia un paio di pantaloni ampi e assolutamente desiderabili (prezzo pantaloni 198 euro) : elegante, semplice, comodo. Nulla di meglio, insomma, per passeggiare evitando l'afa.

Nell'armadio, indubbiamente, tutte abbiamo almeno un paio di pantaloni cargo, perché per quest'anno sembrava che non se ne potesse proprio fare a meno. In montagna possono rivelarsi molto utili, anche per la sera, nella versione de luxe di Fendi (Prezzo 1.150 euro). E, sì, ci si può abbinare anche una mini clutch, tanto ciò che non entra in borsa può finire tranuillamente nelle tasche.

Se, invece, il biglietto è per una meta esotica, è chiaro che per l'altra parte del mondo si sia già pianificato uno shopping in loco di tutto ciò che si può acquistare solamente lì, ma per partire preparate i look di Alanui sono perfetti, soprattutto i cardigan poncho che risolvono ogni situazione con brio e che faranno sentire a destinazione già al gate dell'aeroporto (Prezzo maglia 1.150 euro)