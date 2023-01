Possiamo vedervi. Probabilmente, siete ancora intente a completare l’ultimo giro di saldi, magari approfittando di ulteriori ribassi. Come darvi torto, soprattutto quando c’è di mezzo un sacrosanto affare? Però questo freddo non sarà per sempre e bisognerebbe iniziare a pensare alla primavera. Può sembrare azzardato mentre si fa slalom tra gocce di pioggia, folate di vento, nuvoloni scuri e nevicate? Non proprio, perché è bello (e utile) avere un piano d’attacco quando maglioni e abiti pesanti avranno iniziato ad annoiarci e, soprattutto, a scaldarci troppo. Non si deve necessariamente pianificare una sessione di shopping di magliette e gonne svolazzanti nell’immediato, ma fare un pensato e ragionato elenco di ciò che si ha, di ciò che non si vorrebbe avere più e di ciò che vorremmo vederci addosso e che dovremmo mettere in un’ipotetica lista dei desideri, facendo il dovuto spazio nell’armadio. Una premessa è d’obbligo: i diktat non esistono più. Fortunatamente la libera espressione ha avuto la meglio già da un po’ e ognuno è incentivato a vestirsi come ritiene opportuno, quindi meglio evitare di acquistare i look di passerella belli e pronti o farsi imbambolare dalla solita commessa che sussurra «le faccio vedere la maglia/borsa/giacca pensata appositamente per questo look?». Vi uniformereste a tutti e nessuno. Piuttosto meglio mettere del proprio, sbagliando forse, ma divertendosi molto di più nel non assomigliare a nient’altro che a noi stesse.

Detto ciò, fatevi avvolgere dal pizzo o da tanto, tanto denim, oltre che fare scorta di pantaloni cargo, ma, poi, non dimenticate mai di essere luminose, brillanti, assolutamente accecanti. Sì, perché l’effetto sbrilluccichio non ci abbandona nemmeno col rialzo delle temperature e, quindi, via di paillette o metalli. Sì, si può anche riciclare qualcosa dell’inverno, perché le pietruzze notoriamente non tengono caldo e, quindi, ciò che non faceva sudare prima non lo farà nemmeno adesso: promettiamo di non dirlo a nessuno. I vestiti lucenti più che una moda sono uno stato mentale e basta scandagliare la passerella di Dolce&Gabbana per farsi un’idea della loro potenza. Un altro trend prevede che la palestra abbia dato i suoi risultati. Molti abiti per la prossima bella stagione, infatti, prevedono lo scollo halter, che lascia scoperte le spalle, in un mix di eleganza e sensualità mai volgare. La ricetta prevede anche ricami preziosi su collo e profili. Ne abbiamo esempi da Missoni, in un bianco e nero che sa di animalier, Bottega Veneta, Jil Sander e Michael Kors.

GLI ACCESSORI

Poi, ci sono gli opposti: le calzature vanno o flat o con zeppe da far venire un po’ di ansia già nell’indossarle. Nel dubbio, ci siamo tenuti bassi, ma in una tinta fluo, che è un altro caposaldo di stagione e a colpi di evidenziatore porterà via il grigiore invernale. Sempre rimanendo in tema accessori, le borse tornano grandi: ci si può davvero mettere dentro qualsiasi cosa, anche tutto il necessario per un weekend al mare. Le maxi borse si portano a spalla, soprattutto, e se ne possono trovare da Ferragamo, Louis Vuitton, Acne Studios, per esempio. Infine, come gioielli meglio scegliere qualcosa di lineare e di elegante. Del resto, c’è un grande ritorno al minimalismo anni Novanta. La collezione Lock di Tiffany&co è molto interessante in tal senso. Il bracciale ha un meccanismo girevole che gli consente di aprirsi e chiudersi. Proprio come un lucchetto.

5 passi nella nuova stagione

Fammi ballare tra i riflessi di mille luci

Bianco accecante, ricami di paillette che volano e si intrecciano e volteggiano. Per la prossima bella stagione, che è a un soffio, non ci si deve dimenticare di essere estremamente luminose. Il completo crop top e gonna a matita ci regala un gioco di ricami preziosi tono su tono che darà luce anche alle giornate più scure. Dolce&Gabbana, prezzo su richiesta.

Per svoltare la serata e i giorni di indecisione

Non sapete cosa mettervi? Uno scollo halter è la risposta. In pratica, il dettaglio in questione lascia scoperte le spalle e il vestito scivola addosso con una semplicità quasi disarmante. Non serve molto altro se non una cintura im vita (nel caso) e un paio di sandali flat o di tacchi. La scelta è molto personale. Missoni, prezzo su richiesta.

La chiave per aprire ogni cosa è l'essenzialità

La collezione Lock comprende una serie di anelli, orecchini e collane in oro rosa, oltre la bracciale qui in foto. Un elegante meccanismo girevole consente al gioiello di aprirsi e chiudersi. Il design è estremamente pulito, essenziale e lineare e permette l'abbinamento con ogni look. Il modello è realizzato in oro rosa e bianco 18k con diamanti incastonati a mano che creano contrasto. Tiffany&co 15.100 euro.

La borsa o la vita? La vita nella borsa!

Per chi non è solita portare solo il minimo indispensabile è una salvezza: tornano le borse grandi, enormi, di quelle che ci si può mettere davvero tutto dentro. Questa ha degli oblò che permettono giochi di contrasto di colore, è un hobo essenziale e si indossa a spalla, perché tutto il mondo ha un peso. Salvatore Ferragamo, prezzo su richiesta.

Dare colore a ogni passo e a ogni esperienza

Linee fluide e un vibrante fucsia per rievocare i codici stilistici degli anni Novanta, attualizzandoli con note di colore inaspettate. Le décolleté sono caratterizzate dalla particolare costruzione opanka, una lavorazione artigianale di altissimo pregio. Il modello, leggermente a punta, presenta un tacco comodo a clessidra e un ricamo in tono che ricrea un disegno a onde che impreziosisce la tomaia. Giorgio Armani, 720 euro.