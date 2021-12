A ciascuno il suo stile seguendo le stelle e le star: ecco cosa mettersi nel 2022

Dimmi di che segno sei e ti dirò che stile avrai nel 2022. In vista del nuovo anno ecco come Nina Segatori, anima di "Oroscopo Letterario" consiglia come seguire le stelle e le star di ieri, oggi e domani. Segno per segno.

ARIETE

A tutto coloreUno stile eclettico in cui non manca mai colore ed estro, come quello di Sara Jessica Parker, ariete doc, che ama osare con cromie audaci ed identitarie. Chi è di questo segno un po’ come la Carrie Bradshow di Sex and The City (ed ora di Just Like That) ha una forte personalità che ama mostrare attraverso i colori, nei capi come negli accessori. La donna ariete, infatti, non perde occasione di indossare sfumature come il fucsia, l’azzurro, il verde e l’oro. L’importante è che rispecchino sempre il suo umore.

Non può rinunciare alle scarpe, il suo più grande vezzo, che devono essere rigorosamente colorate e particolari, proprio come i modelli iconici e multicolor firmati Manolo Blahnik , un mix perfetto di sensualità e glam che non passa inosservato.

TORO

La femminilità sta negli accessori Cura dei dettagli e grande attenzione agli accessori. La moda per le amiche del Toro non è solo questione di vestiti. E' più un modo di essere fatto di tante piccole cose e, soprattutto di dettagli, come i gioielli. Non è un caso che l'indimenticata attrice inglese Audrey Hepburn fosse nata proprio sotto questo segno. Può dirsi una perfetta icona per quanto riguarda i tratti stilistici e i gusti della donna Toro che ama la semplicità, le linee pulite e i colori non urlati ma sa come far risplendere un outfit, come valorizzare le forme giocando con gli accessori, per i quali ha un gusto infallibile.

Riesce a far sembrare preziosi con il suo charme anche quelli più cheap e ad esaltare al massimo anche una collana di perle, come ad esempio il modello Torchon di perle Olive Leaf creato da Paloma Picasso per Tiffany (3mila euro)

GEMELLI

L'eleganza è anche nell'essere casual Le nate sotto il segno dei Gemelli vivono in ogni sfera della vita il loro dualismo, una lotta per la supremazia di un lato o l'altro del proprio carattere. Per quanto riguarda lo stile e i gusti la situazione non cambia, anzi. E' questo il terreno in cui palesa al meglio la doppia anima del segno. Ecco quindi che a fronte di un'estrema sensualità ed eleganza nelle occasioni formali si manifesta l'esigenza di avere look casual, confortevoli e mai banali. Icona di stile indiscussa dei Gemelli è Marylin Monroe, attrice che è stata il sogno erotico di intere generazioni di uomini. Se molti la ricordano con l'abito bianco plissé che fluttua nell'aria, altrettanti hanno sognato vedendola con pantaloni confortevoli a zampa e dolcevita bianco. Il must delle gemelli?

Pantaloni comfy a vita alta, magari in velluto, come i Jenn di Polo Ralph Lauren (199 euro).

CANCRO

Pratica, sportiva, ma senza rinunciare mai ad essere femminile. La donna nata sotto il segno del cancro è un mix di sensualità e funzionalità, tutta racchiusa nell'eleganza con cui sfoggia, nelle occasioni formali, il tubino, un passepartout per l'armadio di ogni modaiola che si rispetti, capace di risolvere qualsiasi dilemma in fatto di look, della serie: Non sai cosa indossare? No problem, c'è il tubino. Se per la maggior parte di noi è così, per la donna cancro, che ama essere pratica e comoda sempre, il tubino è un giusto compromesso, soprattutto poi quando a sdoganarlo è stata Lady Diana Spencer che ne aveva un'intera collezione, di tutti i colori, anche i più audaci come il turchese, tra i quali molti pezzi firmati Versace.

Il suo must era il modello nero con scollatura quadrata, simile al modello Medusa (890 euro) attualmente sul mercato.

LEONE

Sensualità rosso fuoco La donna Leone sprizza sensualità da tutti i pori. Le nate sotto questo segno spesso si vestono per sedurre, per farsi notare, e lasciare che aleggi intorno a loro un'aurea di femminilità molto audace. Ad incarnare perfettamente questo mix particolarmente erotico c'è l'attrice e cantante Jennifer Lopez che, in barba all'età (ha 52 anni ma non li dimostra affatto) non perde occasione per mostrare al mondo quanto l'età sia solo un fattore anagrafico, tra scollature profondissime, spacchi vertiginosi e la scelta puntigliose di nuances che rappresentano perfettamente il suo lato più hot. Le nate tra luglio ed agosto hanno una spiccata predilezione per il rosso fuoco, la sfumatura che più di tutte simboleggia il calore della passione, l'effetto incendiario della passione e della sensualità.

L'abito di Fendi (2.200 euro) è il giusto compromesso tra una tonalità forte e uno stile sobrio, femminile e allo stesso tempo chic.

VERGINE

Perfezionista, maniacale, nella vita non lascia nulla al caso...figuriamoci per quanto riguarda le questioni di stile. Nell'armadio della donna Vergine non c'è niente che non sia ragionato. Anche quando si lascia andare all'acquisto compulsivo finisce per trovare capi ed accessori abbinati al resto del guardaroba. E allora non c'è mai abbastanza spazio per contenere borse, scarpe, bijoux, ovviamente tutto ordinato per colore, marchio e materiale. La cantante Beyoncé, nata sotto il segno della vergine, nella sua cabina armadio che custodisce migliaia di scarpe, dalle sneakers ai tacchi sfrenati, cura ogni particolare, così come per gli abiti dei suoi tour in cui trionfano geometrie ardite e bagliori metallici, come per il minidress firmato Balmain nero con trama borchiata color oro (3.590 euro).

BILANCIA

Equilibrata, come il segno che rappresenta, la donna Bilancia, anche in fatto di look non si lascia mai andare ai colpi di testa. Per alcuni versi può sembrare banale perché molto abitudinaria. Quando le piace qualcosa e capisce che le dona la acquista in serie, magari di colori diversi, per non sbagliare. Nasconde però una virtù, quella di saper scegliere i bijoux. Ama il bello e lo sa distinguere ma, allo stesso tempo, sa anche come, senza spendere un occhio della testa, valorizzare un look con un gioiello che non sia prezioso. Maestra in questo è l'attrice francese Catherine Deneuve, una donna mai sopra le righe con uno stile innato fatto di piccole cose, di orecchini scelti con cura ad arricchire anche il look più classico.

Un must del look delle bilancine sono gli orecchini pendenti di Radà (134 euro).

SCORPIONE

Una femminilità sobria, mai ostentata, che risiede veramente nei modi e in qualcosa di innato che va scoperto piano piano. La donna nata sotto il segno dello Scorpione è sensuale per natura ed è consapevole che non ha necessità di sfoggiare il suo essere attraverso gli abiti perché a svelarlo ci pensano i gesti e il suo savoir-faire. Proprio per questo nella vita di tutti i giorni ama indossare capi dal taglio maschile, camicie e cardigan, un po' come faceva Grace Kelly, la principessa di Monaco che, accanto ai vestiti da sogno sceglieva dei look semplici prendendo in prestito forme e capi da uomo.

Per lei largo a camicie ampie e a cardigan con scollo a V con la trama che tanto ricorda quella dei modelli attuali di Gucci (1.980 euro)

SAGITTARIO

Essenziale vuol dire glam L'anima libera e inquieta delle donne Sagittario si manifesta con dei look informali e disinvolti che incarnano perfettamente il suo modo di stare al mondo: senza vincoli, sempre pronta all'avventura e al viaggio. Il suo outfit preferito è semplice, basico e intramontabile, esattamente come quelli che amava indossare Jane Birkin, l'icona nata sotto questo segno.

Jeans comodi, anche un po' sdruciti, meglio se con un taglio leggermente scampanato a slanciare la figura e un trionfo di camicette e t-shirt bianche, candide ed essenziali, e che magari comunichino, come nel caso del famoso modello firmato da Edoardo Gallorini con la scritta "'Erotica Noia Borghese'" (45 euro), di ispirazione cinematografica, che lascia alle magliette la possibilità di mandare un messaggio.

CAPRICORNO

Pochi ma buoni. Per avere stile nel vestire, oltre al gusto, conta la qualità. E' questo l'imperativo categorico alla base delle scelte stilistiche delle donne Capricorno. A loro non importa avere armadi pieni. Preferiscono pochi pezzi, abbinabili alla perfezione tra loro, ma di ottima fattura. Essendo parsimoniose per natura, capi ed accessori di qualità rappresentano comunque un investimento durevole, quindi per gli acquisti vanno scelti prodotti intramontabili che possano essere più a lungo possibile dei passepartout. L'icona indiscussa che ci ha insegnato come essere glam con pochi pezzi è senza dubbio Kate Moss, top model britannica che ha cambiato il concetto di stile realizzando dei mix and match epocali. Capi da poche sterline che si mescolano ad altri couture con un risultato strabiliante.

Il must su cui investire, secondo lei, è senza dubbio una giacca di pelle preziosa, come quella di Dior (4.200 euro), un modello classico ed intramontabile.

ACQUARIO

Fasce, cappelli, fiocchi o qualunque altro accessorio che rende ogni look, anche il più semplice, originale e diverso dagli altri. Accessorio non ti temo. Il carattere vezzoso delle donne Acquario è racchiuso tutto in uno stile che fa degli accessori il loro punto di forza, soprattutto quando è possibile abbinarli agli abiti completando così l'outfit e personalizzandolo. Non si tratta di gioielli, però, chi è di questo segno dedica molta attenzione all'acconciatura, ai capelli, al modo in cui raccoglierli, facendo diventare fasce, cappelli, e fiocchi, parte integrante del look. La mitica Brigitte Bardot, acquario doc, ad esempio, amava raccogliere i capelli con nastri e grandi fiocchi che, oggi sono tornati prepotentemente di moda.

Soffici, in velluto, quelli di Leontine Vintage (52 euro) sono gli irrinunciabili di queste feste.

PESCI

Romantiche e con l'esigenza di sentirsi protette anche dai propri vestiti. Le donne dei Pesci vivono il loro rapporto con la moda in modo quasi viscerale. Amano capi che le abbraccino e che le coccolino nelle giornate più fredde e cupe. Per questo sono solite scegliere mise abbastanza easy, con capi evergreen, a cui puntualmente si affezionano perché - diciamolo - anche un maglione o una giacca può avere un'anima, soprattutto se la possediamo da tanto tempo. Il loro è uno stile dinamico e cool, molto simile a quello americano, sempre disinvolto e mai esagerato. Lo stesso perfettamente rappresentato dall'intramontabile Cindy Crawford, una delle top model iconiche degli anni '90 che da buona pesciolina ci ha mostrato come essere romantiche e glamour in pochi colpi.

Basta indossare pantaloni comodi color cammello e maglione a collo alto, soffice e caldo sugli stessi toni, come il Dolcevita Pontaccio in cashmere a trecce rosa di Loro Piana (2.450 euro).

Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 06:00

