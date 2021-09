Moda a Pesaro, borsa mon amour, tracollina o con il manico

Ridestati dal letargo dello smart working gli accessori hanno rapidamente riconquistato il versatile territorio del “must have”. «Un bell’accessorio da sempre fa la differenza personalizzando un outfit anonimo – rimarca Silvana Ratti, della storica e omonima maison di Pesaro, da 75 anni ombelico delle tendenze moda – Borse, cinture, calzature sono il complemento delle proposte di ogni griffe di abbigliamento». E le borse, e le borse a noi piacciono di più. Forme, colori, dimensioni che si modellano vaticinando lo spirito dei tempi perché per qualsiasi donna nulla più di una borsa contiene l’essenzialità del proprio quotidiano. O di quella che si ritiene tale. E la praticità pesarese altalenandosi tra le shopper e le mini ha trovato il suo punto di equilibrio nella midi bag, quasi una sezione aurea tra grande e piccolo dove il gioco delle proporzioni diventa determinante: né troppo né poco ma qb, il culinario quanto basta traslato nella moda, ovvero tutto quello che serve per uscire da casa il mattino per rientrarci solo a sera (o notte) inoltrata. Borse per una donna chiocciola. E Silvana Ratti consiglia: «Non fatevi mancare per la prossima stagione la borsa di dimensioni più contenute, compatta, adatta a qualsiasi occasione dalla mattina alla sera, funzionale ma al tempo stesso preziosa». Modelli a tracollina o a manico, eterni passepartout che nella moda giocano il jolly. Oggetti del desiderio che giocano con i colori come la borsa verde con tracolla design di Bottega Veneta o la borsa a tracolla rossa con doppia G di Gucci.

