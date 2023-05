Con Sole e Ascendente entrambi in segni di fuoco, Mina è costantemente alla ricerca di sfide che alimentino il suo talento, perché la fiamma se non brucia si spegne. Il fuoco è pura intuizione, slancio, ricerca continua di nuove fonti di ispirazione, è il brio scoppiettante con cui gioca e si diverte. Come la fiamma, ha la capacità di trasformarsi all’infinito, facendo della voce uno strumento eclettico e inclassificabile. Anche l’elemento terra è forte, in particolare quella del Toro, dal quale trae la sensualità che trapela ad ogni sua nota. Il segno del Toro, peraltro, nel suo cielo direttamente collegato con la professione, governa la gola. L’Ariete le regala slancio, sfida, impulsività e la spontaneità inarrestabile della primavera. Marte, il pianeta che governa questo segno, è il più alto del cielo insieme a Venere e Urano cui è congiunto. Quella di Mina è una vera vocazione, un talento naturale che fa di lei un’interprete sorprendente, in costante trasformazione, tuttora all’avanguardia grazie a una visione personalissima che la rende libera da schemi e imposizioni esterne. Nella forte presenza di Urano, pianeta delle decisioni brusche e definitive, può essere letta anche la scelta di libertà che l’ha indotta ad abbandonare le scene.

L’Ascendente in Leone le dà il senso dello spettacolo e la capacità di stare sotto i riflettori con un’eccellenza unica, che fa di lei, anche ora che ha scelto di essere invisibile, una protagonista assoluta. La Luna si trova all’ultimo grado della Bilancia, segno d’aria legato all’arte e alla ricerca di armonia. Molto interessante come la Luna viene a formare una struttura particolare: opposta a Saturno e in quadrato con Plutone, innesca un severo rigore e un continuo rimettersi in gioco. È una struttura difficile, da cui nasce la capacità di rinnovarsi passando anche attraverso crisi intense. La sua autodisciplina la porta a rasentare la perfezione. Mina non si accontenta mai perché attraverso la sua arte rinasce sempre nuova, come oggi che in un inaspettato guizzo di vitalità torna in vetta alle classifiche cantando insieme a Blanco. Sarà molto interessante vedere cosa ci riserva tra quest’anno e il prossimo, quando Plutone riattiva la struttura di sfida con sé stessa e Giove le regala nuovi successi. Quello con Blanco è forse solo il primo capitolo di un’ennesima reincarnazione che la rende immortale.