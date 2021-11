L'oroscopo di Branko per la signora Draghi: Serena Cappello innata first lady

Ha avuto un ruolo determinante l’influenza dei genitori nella formazione del carattere della signora Draghi, Serena Cappello. Forse le avrà causato qualche complesso in gioventù, ma l’immensa riserva di capacità che esiste in lei, aspettava solo di essere portata alla luce. La fede è la sua migliore amica, un’alleata che la sostiene nei periodi difficili, le dà il sostegno di cui ha bisogno. È nata sotto il giglio di Sant’Antonio a Padova il 28 luglio, nel segno del Leone. Il regale Leone! In quel momento la Luna transitava in Sagittario, leggera e spiritosa, sportiva, ma ciò che conta è che ha segnato la via della sua vita: lontano, in alto, estero. Estremamente colta, una vera enciclopedia, molto adatta all’insegnamento, e, questa è una curiosità che forse lei stessa non sa, alla creazione di tessuti preziosi. Dire Leone è come dire passione, ardore, sentimenti travolgenti, emozioni infuocate… Così l’ha vista “lui”, quando si sono innamorati all’istante nel 1966, era estate sulle rive del Brenta e Al Bano cantava “Quando il sole tornerà…” Anche la donna Leone proprio come un sole sa riscaldare chi le è vicino, ma pure lei come tutti si aspetta di ricevere la stessa cosa. Ha trovato tutto in un uomo Vergine ascendente Capricorno e si completano a vicenda. Magnifico il trigono Venere-Giove, trionfo di amore e tenerezza, bellezza e fortuna, ma anche forte fibra morale e senso del decoro. Vita domestica assai felice, armoniosa, felinamente spinge anche i figli verso posizioni di spicco. Il suo amore per i bambini (che la adorano) e animali è notevole, sembra un giardino zoologico il suo oroscopo, Leone 3 volte, 2 volte Cancro, Scorpione…

Le stelle hanno previsto per lei e per il coniuge un nuovo ruolo nella vita pubblica già a Natale 2020. In quel periodo Saturno entrava in Acquario, opposto a Leone e a se stesso, transito che annuncia cambiamenti esistenziali importanti. Si tratta di una costellazione anche faticosa, ma così potente da cambiare l’intero corso. Il ruolo di first lady è stato annunciato da Giove che le fa svolgere il ruolo di rappresentanza accanto al marito con innata eleganza. Del resto i luoghi astrali del Leone sono castelli, edifici di prestigio e governativi, grandi sale dove si festeggia… ma la signora ama soprattutto i suoi fiori porta fortuna: girasole, lavanda, felce, salvia ma anche quercia e pino… Ama mangiare bene ed è comprensiva nei confronti delle debolezze umane perché sa che il tempo guarisce tutti i mali. Punto forte le comunicazioni, ma riserva a se stessa il ruolo di prima donna. Molto amata dal marito anche per il suo umorismo, è una donna che ispira risposte intense, ma anche lui sa che una cosa non accadrà mai: domare una Leonessa.

25 Novembre

