Semplicità e femminilità vanno di pari passo quando si ha a che fare con Ilaria Rossi, attrice toscana classe 1994. Personalità dinamica e pratica che rispecchia i suoi personaggi. È diventata nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Gabriella nella serie televisiva Il Paradiso delle signore, la daily fiction di Rai 1, per la parte in Tutto può succedere e per essere stata la Dama con l’Ermellino nella docu-fiction Leonardo Da Vinci, l’uomo che salvò la scienza. Il 22 dicembre in tv su Rai1 nel ruolo di Emma nel film La Fortuna di Laura, per il ciclo Purché finisca bene.

Il suo rapporto con la moda?

«Non sono di quelle ossessionate dalle ultime tendenze né da shopping compulsivo, però cerco sempre di curare il mio stile».

Da chi trae ispirazione?

«Mi faccio spesso aiutare da mia madre nella scelta degli abiti, ha molto stile. Spesso mi presta addirittura i suoi indumenti, e a volte finisce per regalarmeli».

Quando apre il suo armadio cosa vede: ordine o caos?

«Ho la fortuna di avere un guardaroba molto grande, quindi riesco comunque a dividere i capi per tipologia, i cappotti da una parte e le camicie da un’altra per esempio. In questo modo riesco a trovare più velocemente ciò che mi serve. E questo è l’importante. Mentirei se dicessi che il mio armadio è ordinato. Di solito è piuttosto caotico, ma c’è un mio “ordine” e trovo tutto».

Come definirebbe il suo stile?

«Semplice e comodo, sempre con un tocco vintage».

Cosa le piace indossare?

«Amo mettere soprattutto pantaloni o jeans, abbinati a magliette tinta unita e sopra un comodo maglione. Ma ogni tanto mi piace sentirmi più femminile e indossare una gonna o un vestitino e stivaletti con il tacco per esempio, adoro le scarpe alte».

Opta quindi per il comfort, si sente mai sensuale?

«Dipende dalle situazioni. Se sono particolarmente a mio agio negli abiti che indosso mi sento decisamente più sensuale».

A quale capo del suo guardaroba non rinuncerebbe mai?

«Ai jeans a zampa di elefante».

Quali sono i capi e gli accessori chiave del suo look?

«Jeans a vita alta, maglione di cachemire e stivaletti texani».

C’è un capo che usa come porta fortuna?

«Gli slip rossi per Capodanno. Non sono scaramantica, lo faccio più per tradizione».

C’è un abito nel suo guardaroba che la fa sentire bella e che usa nelle giornate no?

«Non uno in particolare. Posso dire però che quando voglio sentirmi bella indosso abiti colorati e scarpe alte. Fanno bene all’umore».

Guardando le foto del passato, le è sempre piaciuto il suo modo di vestire?

«Direi di sì, voglio essere indulgente con me stessa, pure se ultimamente ho rivisto una foto e mi sono detta che non metterei mai quei capi oggi, pur tornati in voga. Parlo del mio stile al liceo, fatto da jeans a vita bassa, canotta e collana di perle, gloss sulle labbra».

Quanto è sostenibile il suo approccio alla moda?

«Parecchio. Cerco di acquistare capi di qualità, evito il più possibile il fast fashion, cerco di vendere o donare gli abiti che non indosso più e comprare nei negozi vintage capi di seconda mano».

Il prossimo acquisto fashion?

«Probabilmente un piumino caldo per le giornate fredde e piovose».