Capelli da dive, gli indirizzi della bellezza a Roma

Regalarsi del tempo per curare la propria bellezza a Roma, significa anche passeggiare per le vie simbolo della Dolce Vita. In via dei Prefetti, nelle vicinanze di Palazzo Chigi, c’è Roberto D’Antonio, dove trovi da Paolo Sorrentino a Maria Elena Boschi, da Francesca Verdini all’avvocata Guendalina Ponti e Valeria Golino. «Le donne stanno riscoprendo il gusto della socializzazione dal parrucchiere, pur con le dovute distanze e protezioni, con uno spirito positivo. I capelli sono l’unica cosa su cui possono sbizzarrirsi visto che si comprano sempre meno vestiti». Un taglio e una piega à la page eseguiti da lui costa 180 euro.

A pochi passi da Piazza di Spagna c’è Massimo Serini, in via Borgognona. L’hairstylist sotto le cui spazzole sono passate le celebrities di Bulgari e quelle della Festa del Cinema di Roma propone il trattamento Aveda Botanical Repair, che rinforza e ricostruisce i legami dei capelli per una riparazione profonda, grazie al nuovo sistema di riparazione vegetale molecolare.



In via della Croce c’è Marco Gentile - da Mara Venier a Sabrina Ferilli, le sue clienti - da cui ci si reca per colorazioni semi-permanenti che coprono i capelli bianchi dall’effetto naturale e a lunga tenuta (a partire da 59 euro). Coloro che vogliono puntare sulla manicure possono recarsi nel Nailbar Gamax, in via della Vite. «A grande richiesta le unghie effetto specchio realizzato con i colori cat’s eye metallizzati, nelle nuance fucsia, verde petrolio, indaco e verde», spiega Loredana Dello Preite: «Un trattamento che costa 90 euro, un semplice semipermanente 45 euro».

Ultimo aggiornamento: 28 Gennaio, 07:00

