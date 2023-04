Alcuni uomini non li amano, per altri passare qualche minuto a sceglierli la mattina non è certo tempo perso e, per altri ancora, rappresentano una sorta di amuleto da avere sempre con sé. I gioielli hanno conquistato anche il mondo maschile assumendo sempre più varianti. Bracciali, collane, ma anche anelli, orecchini più o meno vistosi, come cerchi massicci, ma anche semplici punti luce, e, poi, ovviamente, gemelli dalle forme sempre più sofisticate. Il consiglio fondamentale è uno: equilibrio, ovvero non accumulare monili come una gazza ladra mischiando troppi materiali e metalli, perché si avrebbe un effetto molto disordinato e assai poco elegante. Ricordando che è gradito un tocco di personalità. Il che significa scegliere qualcosa che piace, che è comodo, che distingua.

COLORI

Per orientarsi, un po’ di armocromia può aiutare. Bisognerebbe osservare le proprie vene. Se tendono al verde si ha una tonalità fredda della pelle e, allora, via ad argento, platino, titanio e acciaio argentato. In caso, invece, di vene blu si può optare per oro giallo, rosa od ottone. Per le pietre, nel primo caso, si dovrebbe optare per rosso, blu, viola e verde, mentre nel secondo caso ci si dovrebbe orientare per arancione, marrone, giallo o turchese. Infine, qualsiasi gioiello si scelga, deve rimanere sempre un complemento. «Immancabili, secondo noi sono gemelli e bracciale - affermano Nunzia Biancardi e Gianfranco Garzia, titolari e menti creative de La Pie Voleuse Gioielli - L’anello o gli anelli, invece, per ora, funzionano fino ai cinquant’anni, mentre il bracciale rimane un evergreen in tutte le sue molteplici sfaccettature. Va molto il tennis, ad esempio, ma anche la classica catena o, ancora, il cordino intrecciato con un ciondolo che abbia un significato particolare per chi lo indossa. Il filo può essere anche quello cerato in seta, per una maggior leggerezza. Il tennis di cui sopra, per l’uomo, è più apprezzato con spinelli neri o diamanti neri. Il colore scuro lo distingue da quello da donna. La montatura, poi, può essere in argento o, di fascia più elevata, in oro. Piace perché rimane lineare e pulito e il pubblico maschile spesso preferisce qualcosa di non troppo invadente».

PROPOSTE

Stroili propone, ad esempio il cordino con charm a contrasto, mentre Morellato opta per una catena rivisitata e Breil per un orecchino decisamente vistoso e d’impatto. Sui gemelli si può giocare ancora di più, con forme semplici, ma anche con pietre e incisioni varie. Sempre tenendo la barra a dritta sul senso di adeguatezza e di eleganza, soprattutto in base all’età: a un giovane si perdona tutto, o quasi. Per questo tipo di gioiello - raccontano ancora gli esperti - il nostro consiglio è sempre quello di personalizzare. Sono un accessorio che si nota e che sottolinea lo stile di una persona. Si può partire da un qualcosa di basico, come le iniziali, ma poi si possono fare esperimenti interessanti anche con lo smalto. Se si sceglie la tecnica a caldo si avrà un risultato più durevole rispetto a quella a freddo e, in entrambi i casi, ci si può divertire con disegni ad hoc. E, poi, si possono scegliere le pietre o anche le conchiglie (come in foto), che permettono di avere un cammeo da uomo molto particolare e che richiama un’eleganza curata e mai banale».

PARTICOLARI

La personalizzazione, insomma, permette di avere sempre con sé le proprie passioni così di avere il pezzo unico, in base alla propria libertà creativa. Certo, i tempi si possono leggermente dilatare, perché, soprattutto la lavorazione a cera persa, necessaria in questi casi, richiede, oltre al disegno del modellino, ulteriori sette od otto passaggi per arrivare al prodotto finito. Però la gioia, poi, è tutta per sé, nel senso di monile, ma anche di stato d’animo. Una settimana in più di attesa può essere nulla al confronto.