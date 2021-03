Tutti in forma con la ginnastica soft con effetto detox

L’ultimo trend in fatto di allenamento soft, rilassante e riequilibrante per il corpo e la mente si chiama Body Balance, e si può praticare anche comodamente a casa, magari affidandosi ad un tutorial web. Su YouTube ci sono diversi canali dedicati al fitness che mostrano lezioni di questa disciplina, adatte anche ai principianti. E ci sono numerose app, con semplici esercizi per ogni età. Il Body Balance miscela in un’unica pratica elementi di diverse tecniche per il benessere fisico ed emotivo, come Pilates, Yoga e Tai Chi Chuan. Le sequenze fluide di posture, accompagnate da una respirazione lenta e profonda, oltre a migliorare l’apparato cardiovascolare e ad aiutarci a bruciare calorie, contribuiscono a migliorare il tono dell’umore e a produrre un effetto “detox” che combatte lo stress e ci aiuta anche a dormire meglio la notte. Il Body Balance è ideale da fare a fine giornata, dopo aver passato molte ore al pc, ma anche la mattina prima di fare colazione, oppure si può scegliere qualche singolo movimento a noi più confortevole per ritagliarci piccole pause di stretching nel corso del pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: 25 Marzo, 06:00

