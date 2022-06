Rimettersi in forma per l'estate: total body per tonificare e per bruciare calorie

Attenzione alle diete lampo prima delle vacanze estive: se il dimagrimento non è accompagnato da un piano nutrizionale seguito da uno specialista, e dal corretto programma di tonificazione della massa muscolare, si potrebbero avere cali di energia e lassità dei tessuti cutanei, con smagliature specialmente nella zona dell’esterno cosce. Un abbinamento equilibrato fra perdita di peso e allenamento (specialmente della fascia muscolare del “core”: addominali, glutei e pavimento pelvico) è dato dal Total Body, con sequenze ad alta intensità che permettono al corpo di bruciare calorie molto in fretta. Ecco perché i corsi di questa disciplina vedono un vero picco di richieste nelle settimane precedenti il grande esodo estivo. Se non ci sono controindicazioni da parte del vostro medico, quel che vi aspetta con il Total Body è un mix tra movimenti cardio ed esercizi da svolgersi sia a corpo libero sia con manubri, mirati alla tonificazione di quelle che sono le aree più critiche del corpo: addome, cosce, glutei. La resistenza nei programmi di Total Body è un requisito importante, e aumenta gradatamente di lezione in lezione. Ogni sessione dura un’ora: dopo la fase iniziale di riscaldamento si passa all’allenamento vero e proprio, seguito dal rilassamento muscolare con stretching finale. Il fai da te è poco indicato: meglio affidarsi a un istruttore qualificato, che di volta in volta sia in grado di scegliere cosa è più indicato per ciascuno. Nel Total Body si spazia dagli esercizi a corpo libero (come il plank o i burpees), a quelli con l’ausilio di attrezzi (per esempio lo step o la fitball) fino ai bench dips, al curl e agli affondi con i manubri.

