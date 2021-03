In forma con il Body groove, la danza che sconfigge ansia e depressione

Bastano una base musicale, una camera tutta per sé e la voglia di muoversi in libertà: l’ultima tendenza nel mondo del fitness si chiama Body Groove ed è davvero alla portata di tutte le donne, specialmente in questo periodo di pandemia in cui ci si ritrova spesso chiuse in casa a fare i conti con ansia e pensieri stressanti. Il Body Groove è la “home dance” mista ad elementi di fitness più praticata negli Usa, e si sta diffondendo anche in Europa e in Italia grazie ai social (Instagram, Facebook, YouTube) dell’ideatrice Misty Tripoli, che ha lanciato inoltre un’App da scaricare sullo smartphone per allenarsi liberamente anche in un parco all’aperto.

I TUTORIAL

Una storia affascinante quella della Tripoli, carismatica fitness trainer ed ex ballerina, fondatrice del Body Groove: un’adolescenza passata a combattere con lo “spettro” della bulimia nervosa, Misty ha elaborato questo periodo traumatico della propria esistenza dando vita ad uno stile unico nel suo genere, coinvolgente e divertente per ogni età. Californiana di origine, la Tripoli si è trasferita poi in Messico, a Playa del Carmen. Un recente studio della American Dance Therapy Association ha effettivamente confermato che la danza (specialmente la danza libera, senza forzature coreografiche) può diventare una vera “terapia del movimento” per ogni età, ed un toccasana contro ansia e depressione ma anche contro i disturbi alimentari, altra “piaga” sociale che è appannaggio soprattutto del mondo femminile.

LA PRATICA

Per capire bene il Body Groove bisogna sperimentarlo, e il consiglio è di collegarsi ad uno dei tutorial di Misty su YouTube o ad un suo video su Instagram, e seguire con lei in totale libertà il flusso della musica. L’ideale è praticare a piedi nudi, o magari con calzettoni antiscivolo, scegliere una stanza della casa con una buona aerazione, indossare un abbigliamento comodo e leggero e avere a disposizione una bottiglietta di acqua. Non importa se non avete mai danzato, se vi sentite scoordinate o senza ritmo: nel Body Groove è il muoversi seguendo la propria personalità che porta ad allenare il fisico e, nel contempo, a liberare endorfine, agevolando il buonumore, liberando la mente ed energizzando il corpo. Il passo base di questa che è molto più di una semplice ginnastica in movimento è la “camminata Funky” al ritmo 1,2,3, adattabile da ognuno al proprio modo di esprimersi. Una volta entrate nel ritmo del flow, la coreografia è davvero minima, ed ogni partecipante più che imitare l’insegnante prende spunto per creare un proprio modo di muoversi: l’interessante, come afferma Misty, è «aprire il petto, aprire il cuore e sorridere: non c’è il modo giusto per ballare, dovete semplicemente essere voi stesse!». La musica è sempre coinvolgente e fra i video della Tripoli diventati virali c’è quello sulle note del brano “cult” Another One Bites the Dust. Misty ama definire questo allenamento a corpo libero «un’esperienza di danza divertente e fuori dall’ordinario, davvero adatta a tutti e ad ogni età, che nutre la mente, il corpo, il cuore e l’anima». Sono tante le sue allieve che, anche grazie alla pratica del Body Groove (www.bodygroove.com), sono riuscite ad acquisire una maggiore fiducia in se stesse ed un rapporto più sereno con la propria immagine, superando quella che negli States viene definita la “Too Fat -Too Thin Syndrome”, ovvero la sindrome di anoressia e bulimia che si alternano nel tempo. Ma che impatto ha il Groove nel rendere più tonico il corpo? Con questa pratica, in circa mezz’ora di allenamento, si bruciano dalle 136 alle 186 calorie, a seconda che si scelga il programma Stretch e Flex o il Workout più dinamico. © RIPRODUZIONE RISERVATA

