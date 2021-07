Branko legge l'oroscopo di Chiara Ferragni: uraniana con il massimo dello charme

Un oroscopo pieno di soldi. L’intuito è il primo input per fare il ritratto astrale di un personaggio pubblico, fa scattare l’idea che poi si rivela esatta. Così la mia prima impressione, davanti al quadro astrale di Chiara Ferragni, è partita da un ricordo dei miei anni scolastici a Roma, quando aspettavo l’autobus 85 a Largo del Tritone, davanti a un edificio che ospitava la Banca d’America e d’Italia. Che poi per me diventò simbolo del denaro. L’associazione calza bene con le stelle di Chiara: America perché potrebbe essere figlia naturale della Silicon Valley, Italia perché è nata a Cremona, il 7 maggio 1987 alle ore 0:40. Sotto il segno del danaroso Toro, con ascendente nel potente Capricorno - parte già vincente. Ma c’è un altro incredibile particolare da segnalare, un minuto prima, alle ore 0:39, si era formato il trigono Luna-Urano: computer e dintorni! Uraniana, donna della tecnologia e del futuro, ma anche nettuniana visto Nettuno all’ascendente e la sua predisposizione a “navigare” tutti gli oceani.

L’elemento terra esalta la capacità di concentrazione, la serietà, la tenacia. Il Toro è anche la sua quinta casa zodiacale, quella della fortuna, come fosse Leone, per intenderci, e lei ha proprio in Leone la sua Luna natale. Il massimo dello charme per una donna, una miniera. È diventata una blogger mondiale per naturale predisposizione, spinta dall’ambizione sconfinata che deriva da Venere e Giove, astri dell’amore e della fortuna in Ariete, fuoco. Anche Saturno, pianeta decisivo per successo o insuccesso in tutti gli oroscopi, transita in un segno di fuoco, Sagittario. Questo potrebbe diventare il problema col passare del tempo, perché è in opposizione a Marte in Gemelli. Crea tensioni o situazioni particolari nella famiglia d’origine, produce stress fisico, invita alla cautela nella salute (ossa, bronchi), deve imparare a essere moderata in tutto, anche in viaggio, specie ai cambi di Luna (è nata sotto ultimo quarto, fase non facile). I profili social sono per me territorio sconosciuto, ma ciò che mi colpisce di questa giovane donna, non esageratamente bella e neanche tanto alla mano, sono le idee che pullulano sotto la sua magnifica criniera. Mi piacerebbe vederla in tuta da pilota di Formula 1 con appiccicate tutte le etichette dei suoi sponsor di lusso. Tutta la sua vita sentimentale è un fuoco. Venere in Ariete non rinuncia a ciò che è suo, figuriamoci se rinuncia a Chiara. Forte brama amorosa collegata a gelosia e caparbietà, gusto della vendetta (Plutone in Scorpione). Però sa colmare la persona amata di tali attenzioni da farla sentire l’essere più felice del mondo social.

