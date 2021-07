Capelli, effetto onda al sapore di sale: la tendenza è la beach wave

Sole, sale, vento, sabbia. Sono le componenti delle vacanze al mare ma purtroppo anche i nemici giurati della chioma. Non solo la pelle, infatti, risente dell’esposizione al sole e della salsedine. I capelli hanno ugualmente bisogno di protezione e idratazione. Ecco quindi che si rende necessaria una hair care quotidiana fatta di piccoli accorgimenti, come nutrire il capello regolarmente con una maschera prima o dopo lo shampoo e prediligere l’acqua fredda anche solo nel getto finale, così da ridare ossigeno. Più che lavaggio quotidiano con lo shampoo, i coiffeur più famosi consigliano di optare per un cowash (Conditioner Only WASH), un balsamo a cui sono stati aggiunti una parte detergente e ingredienti ad azione nutriente e disciplinante.

UNO SPRAY E VIA I PENSIERI

«Molte persone continuano a dimenticare che in estate, oltre alla pelle, dobbiamo proteggere anche la nostra chioma, così da evitare danni ai quali spesso solo un taglio drastico può porre rimedio – spiega Cristiano Russo, hair stylist con due saloni di bellezza nel centro di Roma – A questa “dimenticanza” si sommano, poi, comportamenti sbagliati, guidati da false credenze che fanno più male che bene! L’ideale sarebbe preparare i capelli all’estate durante il corso di tutto l’anno o, almeno, nei mesi primaverili, con impacchi e maschere studiati per il proprio tipo di capello». Lazartigue. ad esempio, ha pensato a integratori come Boost (21,50 euro) composto al 100% da ingredienti naturali, botanici e vegani, senza grano, senza soia, senza lattosio, con estratto di rucola, zinco, selenio, bitamine B8, B6 e C, e alla linea Nourish Light (da 19,50 euro a 45) formulata con un complesso di olio di soia leggero e ricco di proteine. Anche il collagene liquido dell’integratore V/Care di Vitavi (34 euro) agisce in modo mirato per migliorare l’elasticità e la struttura dei capelli. Nei momenti di esposizione al sole meglio riparare la chioma con uno spray solare a protezione dei raggi UV e contro la salsedine e legare i capelli in maniera naturale, ad esempio con una semplice treccia, morbida ma definita.

MORBIDEZZA ISTANTANEA

Tra le linee specifiche c’è Beach di Cotril (61 euro) con shampoo, maschera riparatrice dopo sole, latte protettivo spray con una formula ricca di olio di cocco e olio di Monoi, per una profonda idratazione. Uno spray impalpabile che protegge i capelli dagli agenti esterni. È il prodotto cult di Mediterranea (9,90 euro) che, grazie a preziosi ingredienti, come l’olio d’oliva, l’estratto biologico di arancio (dolce e amaro) e di mirtillo e l’idrolizzato delle proteine del grano e della seta migliora anche l’idratazione, il nutrimento e la pettinabilità della chioma, rilasciando un profumo che è un mix di note fiorite, aromatiche e marine. Chi è alla ricerca, oltre che di protezione, idratazione e nutrimento, anche di un tocco glam in spiaggia, che sia naturale ma con un po’ di volume, può ricorrere alla beach wave, un’acconciatura amica del sale, soprattutto per coloro che hanno i capelli mossi e di media lunghezza. Dal bob in poi, per intenderci, escludendo i tagli cortissimi, queste onde dall’aria lievemente trasandata e boho chic possono essere oltre che belle anche pratiche e facili da gestire. C’è chi, come le star del jet set, si aiuta con trecce lasciate asciugare dal sole, in riva al mare e chi friziona con spray specifici, come quello di Kerastase, l’Huile Sirène Soleil (22 euro) che definisce e migliora le beach waves naturali creando ciocche luminose. Con olio di Babassu e agenti idratanti dona ai capelli morbidezza istantanea e se applicato sulle lunghezze dona ai capelli una fragranza sensuale con note di gelsomino e solar tuberose.

EFFETTO LUCENTEZZA

WOW Spray Dream Coat è il prodotto chiave per capelli “effetto specchio” lucidi, lucenti e resistenti all’umidità. Ispirato alla tecnologia tessile – il polimero attivato dal calore comprime, stringe e sigilla ogni filo con un “cappuccio impermeabile” – questo spray ultraleggero trasforma così la texture, aggiungendo lucentezza e rende la chioma immediatamente setosa. Prezzo al pubblico 29,90 euro.

GRIGIO NATURALE

Anche i capelli grigi, al naturale, sotto il sole hanno bisogno di cure. Wondher - Artic Ice di Professional by Fama è il trattamento pensato per contrastare l’effetto giallo. La sua formula, composta da tè bianco fermentato e pigmenti viola, mantiene perfetto il colore, mentre agenti idratanti donano morbidezza. La linea (shampoo, balsamo e maschera) è in vendita a 51 euro.

LOOK SPETTINATO

Davines propone More Inside Spray al Sale Marino (25,60 euro), un prodotto che dona ai capelli pienezza e corpo con un controllo leggero e un effetto anti-elettrostatico. Ideale per look spettinati da spiaggia, con un finish leggermente opaco. Il sale marino contenuto aiuta a creare l’effetto beach waves.

Ultimo aggiornamento: 22 Luglio, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA