A ogni età i propri prodotti di bellezza. Il confronto generazionale tocca tutti i fronti, anche quello del beauty. Se le boomer non badano a spese per mantenere la pelle idratata, levigata e turgida e la chioma sana, combattendo una vera e propria battaglia contro l’invecchiamento, usando sfumature raffinate e brillanti, le giovani della Generazione Z hanno altre priorità, come la lotta allo stress quotidiano che ha ripercussioni su capelli è incarnato, ridurre le imperfezioni cutanee e splendere a tutto colore senza dimenticare mai la sostenibilità ambientale, anche quando vanno in profumeria. Mamme e figlie, quindi, hanno due beauty case ben distinti, texture di creme e make up diversi per avere la massima resa sulla propria pelle e prodotti per capelli che li valorizzino ma, soprattutto, li nutrano e li proteggano dalla caduta.

CAPELLI

Kit Energizing stimolante Davines Studio e stress, posso portare alla caduta dei capelli. Il Kit Energizing stimolante Davines (86,60 €), formato da shampoo e lozione detergono i capelli donano energia ed evitano la caduta.

LE CREME

CLARITY BLEMISH STICKERS Addio imperfezioni grazie ai Clarity Blemish Stickers di Pixi (15 €), patch ricchi di acido salicilico BHA, centella asiática e tè verde.

IL VISO

Infallible L'Oreal fondotinta Lunga tenuta, coprente e dalla formula leggera e traspirante Infaillible 32H Fresh Wear di L’Oréal (19,49 €), è il fondotinta perfetto per le più giovani che amano farsi i selfie.

IL TRUCCO

Baba palette Layla Diciotto ombretti ultra glam per la palette Baba firmata da Layla Cosmetics (27,45 €). Otto tonalità mat e 10 buttershine, il finish extra luminoso dal tocco cremoso pur essendo in polvere, immancabili per una vera beauty addicted.

LO SMALTO

Green Flash smalto Sostenibile, asciuga velocemente e si toglie come un semplice smalto, il semi permanente Green Flash di Manicurist (19 €). Perfetto per le ragazze della Gen Z che hanno a cuore l’ambiente e vanno sempre di corsa.