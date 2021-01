Un mese con l'oroscopo di Branko: sensualità per l'Ariete, un incontro per la Bilancia

Un mese con l'oroscopo di Branko. Ecco le previsioni segno per segno.

ARIETE

Gennaio vi ha fatto capire come sarà vivace, produttivo, sensuale il 2021. Avete iniziato con Luna in Leone, simbolo di fortuna pure per la famiglia e chiudete il mese con Luna piena ancora in Leone. Un sogno d’amore che diventa realtà… Febbraio parte con un’altra emozione, Venere-Acquario, 4 settimane di gran lavoro, guadagno, buona salute.

TORO

Partenza dell’anno poco favorevole, troppe cose non chiare, avvolte nell’incertezza. Un segno terrestre come il vostro non vive sereno sotto un cielo così, con fasi lunari pungenti, un po’ folli come Luna piena di fine gennaio. Nulla impedisce di fare piani futuri, l’energia di Marte vi sostiene pure nelle guerre passionali. Amici consolano.

GEMELLI

Splendido. Conquiste sentimentali con Luna piena di fine gennaio, proseguono in febbraio, governato dall’Acquario, dove sarà dal 1° anche Venere, Luna spesso fortunata per affari finanziari, ricerche di lavori, ma proprio il 14 febbraio… sarà in Pesci. Nervosa, gelosa, sospettosa. Cosa temete? Siate più sicuri del vostro fascino, allegria.

CANCRO

Un passaporto per la felicità. Il vostro oroscopo è ben delineato da Luna piena del 28 gennaio al primo quarto del 19 febbraio, inizio dei Pesci. La notizia più bella la porta Venere il 1° del nuovo mese. Esce dall’opposizione e si aggiunge ai 3 in Acquario, impegnati a realizzare il primo bel sogno dell’anno. Giove cura aspetti economici.

LEONE

Impegnativo il periodo tra la vostra Luna piena il 28 gennaio al primo quarto il 19. Sotto il plenilunio nasce una bella emozione, immediata passione, ma Marte ostile riesce a innervosire la coppia, rapporti stretti, collaborazioni. Dovete misurarvi con 4 pianeti in Acquario tra cui Venere. Importante esperienza di vita, verifiche, bonifica.

VERGINE

Il primo passaggio non a vostro favore è il 19 febbraio, Sole in Pesci, per il resto, stelle amiche vi hanno preparato ciò che volete: lavoro, soldi, studio, professione. L’Acquario (questioni pratiche) vi offre grande protezione, siete un segno da Oscar. C’è poi il caldo Marte in Toro, ma presi dall’ansia del successo, trascurerete l’amore.

BILANCIA

Un incontro. Febbraio eccezionale. E con voi figli di Venere bisogna partire dall’amore, straordinario incontro il 28 gennaio, Luna piena-Leone, poi le conquiste riprendono, aumentano dal 1° febbraio - Venere in Acquario si congiunge a Sole, Mercurio, Giove e Saturno. Incontri nella professione. Cielo indimenticabile. Nozze entro primavera?

SCORPIONE

Grandi risorse interiori aiutano a intraprendere una nuova strada, da tempo nei vostri pensieri. Vita sentimentale, questioni personali, professione, collaborazioni... Difficile dirlo in un oroscopo generale, dovremmo dividerlo per fasce d’età, gli anni fanno la differenza. Però, fino al 19 febbraio, acqua in bocca! Lasciate parlare i fatti.

SAGITTARIO

Spesso protagonisti del nostro oroscopo in gennaio, ma chissà se avete approfittato della generosità delle stelle professionali, finanziarie. Non siete tipi da seguire consigli, la vostra presunzione è nota alle stelle, siete figli di Giove, che prepara un altro mese di successo, pure in amore (Luna piena-Leone il 28, Venere dal 1° febbraio).

CAPRICORNO

Un primato non da tutti: fine gennaio e tutto febbraio con stelle positive! Qualche Luna dispettosa (salute) ma i pianeti che costruiscono il futuro sono con voi. Presa di coscienza con Luna piena il 28 nel segno del vostro mondo interiore poi in febbraio Venere-Acquario con Saturno, Giove, Mercurio, affari internazionali. Amore, desiderio.

ACQUARIO

Per quanto positivo Saturno nel segno rappresenta esami, verifiche, nuove partenze. E quando leggerete grandi previsioni giustificate da altri 3 pianeti nel segno, chiedetevi sempre “chissà”. Un dubbio con Luna piena il 28, agitata per matrimonio, collaborazioni, forse è un falso allarme, 1° febbraio sarete già felici con Venere, fino al 25.

PESCI

Con Capricorno dividete il privilegio di non avere pianeti contrari, ma 4 forze astrali nel segno che vi precede descrivono un periodo d’attesa. La vostra stagione inizia il 18 febbraio, organizzate lavoro e altro da mettere in opera con Sole nel vostro mare misterioso per l’amore, Nettuno nasconde un dolce segreto Marte spinge all’avventura...

Ultimo aggiornamento: 28 Gennaio, 07:00

