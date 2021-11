Giorno per giorno fino a Natale: ecco il calendario, avvento di bellezza

Come nella più classica tradizione da bambine, ma con qualcosa in più. Aprire, seppure in modo virtuale, le finestrelle del calendario di dicembre verso la Vigilia fa scoprire tanti prodotti per la cura di sé stessi. Non solo: sono anche 24 idee regalo

1 DICEMBRE

I primi giorni del calendario sono dedicati al relax. Largo alle maschere, dunque. Equivalenza firma quella in tessuto “Glow Booster”, da usare una volta a settimana per un incarnato più luminoso, e quella di argilla “Relax”, ideale per assicurarsi un aspetto più riposato.

Prezzo: da 2,90 euro

2 DICEMBRE

Dall’immagine più fresca al relax vero e proprio. È ora di “distendere” pure i pensieri. Yankee Candle propone una serie di candele con fragranze perfette per dimenticare, almeno per un po’, le ansie quotidiane, tra suggestioni di viaggio e natalizie. Per ricaricare le energie. Prezzo: da 2,65 euro

3 DICEMBRE

La notte porta consiglio. E bellezza. Kit “Good Night” per Laneige, con confezione in stile addobbo da appendere all’albero. All’interno, “Water Sleeping Mask” alla lavanda, maschera da notte, e, per le labbra, “Lip Sleeping Mask au Bonbon Gourmand”. Per un risveglio da star. Prezzo: 15 euro

4 DICEMBRE

Non solo viso. Attenzioni vanno dedicate anche al corpo. È un sale cristallino dell’Himalaya dall’azione depurativa il “segreto” del body scrub “The Ritual of Ayurveda”, da massaggiare sulla pelle umida e risciacquare poi con acqua calda. Un ottimo rituale per il sabato mattina. Prezzo: 14,90 euro

5 DICEMBRE

Perché attendere Natale per farsi un regalo? Per rendere più efficace la beauty routine giornaliera, ecco i dispositivi Foreo di ultimissima generazione, da Luna 3 a Ufo 2 e molti altri. Trattamenti da Spa per il viso, tra detersione e massaggi, per un effetto tonificante. Prezzo: da 179 euro

6 DICEMBRE

Ricominciano settimana e occasioni di stress. Il siero idratante ai semi di tè verde Innisfree contrasta stanchezza e opacità della pelle, rafforzando la barriera lipidica e garantendo l’ideale livello di idratazione per tutta la giornata. Da usare prima della crema idratante. Prezzo: 28 euro

7 DICEMBRE

Ornamento glam per l’abete con Tesori d’Oriente. La confezione che richiama la classica palla di Natale contiene doccia, profumo e crema corpo aromatici minisize, ideali per chi progetta di trascorrere le festività lontano da casa. Per regalarsi coccole beauty anche in viaggio. Prezzo: 15,50 euro

8 DICEMBRE

Feste - e abiti scollati - in vista. Glamglow pensa a ogni dettaglio: “Bright between the Girls” è la maschera olografica, a forma di cuore, che idrata e “rimpolpa” il décolleté. Un trucco da star, con effetti visibili dalla prima applicazione, tra idratazione, luminosità, “volume”. Prezzo: 9,90 euro

9 DICEMBRE

Riflettori puntati sulle ciocche. Davines presenta le Holiday Box, quattro kit pensati per i più comuni tipi di capelli - lisci, ricci, biondi, colorati - che includono alcuni “classici” del brand, ma anche novità. Non manca il cofanetto personalizzabile “Show Love Around You”. Prezzo: da 46,20

10 DICEMBRE

Belle dalla testa ai piedi. È al cocco la maschera “Holiday Vibes” di Sephora, nutriente e riparatrice, da “calzare” per prendersi cura dei propri piedi, appunto. I calzini trattanti, decorati per l’occasione, agiscono in venti minuti, assicurando idratazione fino a otto ore. Prezzo: 4,99 euro

11 DICEMBRE

Weekend all'insegna del relax. Il diffusore per ambienti, in edizione limitata, “Notte di stelle” di Acqua di Parma, collezione “Holiday Season”, unisce note balsamiche e speziate. Impreziosito dallo stile di Emilio Pucci, sostiene “Riscriviamo il futuro” di Save The Children. Prezzo: 87 euro

12 DICEMBRE

Bagno colorato per una domenica speciale. Lush firma la bath bomb “Santa's Magic Sleigh”, a forma di slitta con Babbo Natale e un orso polare: tre prodotti in uno, per un’immersione superemolliente. Nella slitta, un “segreto” scoppiettante per un bagno inaspettato e divertente. Prezzo: 9,50 euro

13 DICEMBRE

È tempo di pensare al sorriso. Vvardis presenta “Whitening Collection Oral Care Set”, kit rivitalizzante, che rinforza, ripara, sbianca e protegge i denti, donando una sensazione di freschezza. Nel kit, colluttorio, dentifricio, concentrato illuminante e sbiancante, spazzolino. Prezzo: 149 euro

14 DICEMBRE

Obiettivo labbra. “Pineapple Haze” di Truly le idrata, proteggendole dal freddo o dal clima secco, insomma dalle aggressione ambientali quotidiane, e dona loro lucentezza. Elementi chiave sono Cbd, jojoba e vitamina E. Per rendere più “morbidi” i sorrisi delle feste e non solo. Prezzo: 15,95 euro

15 DICEMBRE

I giorni passano ma il tempo si può “fermare”. O quantomeno rallentare. “Sublime Skin Kit” di Comfort Zone, trattamento antiage, rimpolpante rassodante, contiene siero globale, crema con acido ialuronico e crema contorni occhi per una pelle più tonica e un aspetto più giovane. Prezzo: 190 euro

16 DICEMBRE

È in un cocktail di vitamine e antiossidanti il cuore di “Gold Luminous Oil” di Pixi, un infuso studiato per dare lucentezza alla pelle, perché “splendere” è un imperativo in questi giorni, che sia per il cenone in famiglia, per una serata con gli amici o con il proprio partner. Prezzo: 28 euro

17 DICEMBRE

Il profumo delle feste si arricchisce di nuove sfumature. Sono di sandalo e fiori bianchi, con latte di cocco e vaniglia Bourbon, le note di “Kayali Utopia Vanilla Coco”, eau de parfum di Huda Beauty, capace di ricreare suggestioni di luoghi lontani e far “viaggiare” la fantasia. Prezzo: 88 euro

18 DICEMBRE

Ultimo weekend prima di Natale e dei preparativi per cene e pranzi. La parola d’ordine è “riposare”. La “Unicorn Sleep Mask” di Npw è una mascherina per dormire che, in tessuto profumato di lavanda, migliora la qualità del sonno. E chissà che non porti pure sogni “fiabeschi”. Prezzo: 11,50 euro

19 DICEMBRE

L’attenzione torna sul viso per tentare di cancellare o almeno ridurre i segni della stanchezza di fine anno. Kit wellness “Glow Holiday Vibes” di Sephora contiene un mini siero illuminante, una candela profumata e un miniroller, insomma un set per assicurasi un aspetto radioso. Prezzo: 24,99 euro

20 DICEMBRE

È arrivato il momento di iniziare a pensare al make up e di fare le prime “prove” per il look di serate e incontri. Ispirato al cristallo di quarzo rosa, “Rose Quartz Face Gloss” è un gloss polivalente che dona luce alla pelle, impreziosito da perle rosa caldo e champagne dorato. Prezzo: 39,50

21 DICEMBRE

“L'interdit Christmas Hanging” è il cofanetto di Givenchy, anche da appendere all'albero, che racchiude, in versione “mini”, l'eau de parfum spray L'Interdit, il rossetto “Le Rouge Deep Velvet” e “Black Disturbia Mascara”. Obiettivo, ottenere ciglia voluttuose e labbra sexy. Prezzo: 36 euro

22 DICEMBRE

Cannella, spezie e, in generale, ingredienti per dolci si fanno musa del make up. “Cinnamon Swirl” è la palette, in edizione limitata, di Too Faced, con otto ombretti opachi, sei metallizzati e quattro satinati stimme, tutti ispirati al Cinnamon Roll, dolce tipico delle feste. Prezzo: 49,90 euro

23 DICEMBRE

Tutto è pronto o quasi. Manca solo un poco di profumo. Salvatore Ferragamo, in “Giardini di Seta”, conquista con un bouquet di fiori e frutti rossi, tra la freschezza del rabarbaro e il cuore Fiore di Sakura, che coinvolge i sensi e “guida” alla scoperta di atmosfere da sogno. Prezzo: 98 euro

24 DICEMBRE

Ultima sorpresa, un’idea per prolungare il tempo di festa. Disney presenta il calendario Festive Minnie di Mad Beauty, con dodici sportellini per altrettanti prodotti beauty. E Sephora, l’“After Calendar”, con sorprese al dì dal 26 al 31 dicembre. Per “coccolarsi” ogni giorno. Prezzo: da 14,99 euro Valeria Arnaldi

Ultimo aggiornamento: 25 Novembre, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA