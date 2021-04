Dalla cannella ai fondi del caffè: i consigli beauty da realizzare in casa

Cosa si può fare in casa? Le nostre nonne avevano ricette naturali mai passate di moda, realizzabili con pochi ingredienti. Per il viso, ad esempio, si può usare lo zucchero di canna, unito all’olio di oliva e al miele per idratare. Scrub semplice ed efficace. L’esfoliazione del corpo invece si può fare mescolando fondi di caffè, zucchero di canna, cannella e olio di mandorle dolci. Da applicare sulla pelle asciutta con massaggio circolare, oltre a rigenerare la pelle, dona elasticità. Per la cute e i capelli basta usare come base l’olio di cocco, un cucchiaino di sale marino e uno di aceto di mele, massaggiare e lasciare in posa per qualche minuto per poi risciacquare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 22 Aprile, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA