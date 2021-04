Beauty, segreti anti-aging: la routine per rendere il collo più levigato

Dimmi che collo hai e ti dirò la tua età. Non c’è nulla in una donna che possa svelare gli anni più di collo e décolleté. Se sul viso grazie alla beauty routine e al maquillage si riesce a nascondere qualche lustro, il collo rivela invece impietosamente gli anni che passano, soprattutto se nel tempo non è stato curato attraverso creme, maschere e protezioni, tra cui quella solare. A provocare l’invecchiamento precoce, infatti, oltre all’inquinamento e allo stress ossidativo ci sono anche i raggi del sole che rendono meno elastica l’epidermide e accelerano la comparsa di rughe. Complici poi le posture obbligate da pc e smartphone, a causa delle quali si sta sempre piegate in avanti, ecco che sul collo appaiono precocemente segni, cedimenti e micro rughette.

METTERSI IN PARI

Con l’arrivo della primavera, quindi, mentre ci si prepara a sfoggiare abiti e camicie più scollate che scoprono questa parte del corpo, è bene correre ai ripari, in primis con uno schermo alto, e poi con maschere che eliminino le cellule morte e creme che levighino dalle proprietà anti ossidanti. Il detergente levigante ed esfoliante Aha+Baghel di Sephora (9,99 euro) è un gel con acido salicilico e aha che agisce come una maschera levigante. Chanel, con la sua Maschera vitaminica all’argilla anti-inquinamento (52 euro) deterge l’epidermide del collo e la purifica grazie all’argilla francese arricchita con derivati di vitamine C ed E. Questa mask può essere usata anche tutti i giorni e il risultato è la sublimazione della luminosità della pelle. A supporto di maschere e trattamenti d’urto è sempre bene associare creme con acido ialuronico dalle proprietà rimpolpanti. Anti-Aging Neck Cream de La Prairie (186 euro) affronta la perdita di compattezza, la disidratazione e le macchie dell’età, un modo per alleviare gli effetti del tempo e della gravità su collo e décolleté. Questa formula avanzata riduce la comparsa delle linee sottili e limita la perdita di compattezza anche sotto il profilo del mento. Rappresenta la soluzione non chirurgica ideale per riparare questa zona del viso, importante ma spesso trascurata. Aiuta a prevenire la perdita di elasticità della pelle, coadiuva la neosintesi di collagene ed aumenta la reazione cutanea, la crema Longevity Plus di Miamo (69 euro), restituendo tono all’epidermide. Un uso quotidiano assicura il progressivo rassodamento dei tessuti di collo e décolleté più soggetti alla forza di gravità e lascia la pelle più compatta, delineata e nutrita.

