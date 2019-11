Weekend con piogge piuttosto forti e rovesci: ecco le zone a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Arriva il weekend e occhio alla previsioni. Ecco quel che succederà domani.NordTempo in ulteriore peggioramento con piogge e rovesci su gran parte delle regioni, meno probabili in Romagna; nevicate dai 1200/1400m. Temperature stabili, massime tra 9 e 13.CentroVariabile e a tratti instabile sulle regioni tirreniche, meglio sui versanti adriatici con schiarite. Temperature stazionarie, massime tra 10 e 15.SudNuvolosità in parziale aumento da Ovest con possibilità di qualche fenomeno sulla Campania settentrionale. Temperature stabili o in locale rialzo, massime tra 14 e 19.