Champagne a Capodanno con il volo Ancona-Parigi. Vueling ha attivato il collegamento speciale da venerdì al 4 gennaio

ANCONA - Del volo non c’è traccia nel nuovo sito dell’aeroporto Sanzio, ma c’è un volo straordinario che la Vueling organizza da Ancona a Parigi con andata il 31 dicembre e ritorno il 4 gennaio. Al costo abbordabile tipico di una compagnia low cost. La partenza da Ancona è prevista alle 15 con arrivo a Parigi Orly alle 17 di venerdì, il rientro da Parigi è fissato per il martedì successivo alle 12.20 con arrivo ad Ancona alle 14.20. Un Capodanno sotto la Tour Eiffel e tre giorni di pieni per girare la capitale francese a dispetto anche di Omicron che si sta espandendo in Europa alla velocità della luce. Ma tant’è.



Il bando

La Vueling a metà mese si è aggiudicata proprio questa tratta attraverso un bando della Regione e i voli sarebbero dovuti partire dal nuovo anno: questa dunque è un’anticipazione del collegamento Marche-Francia che sarebbe dovuto essere operativo già da aprile con la compagnia Transavia: con due rotazioni settimanali fino ad ottobre sparite dai radar così come Bucarest e Varsavia. La Tayaran Jet avrebbe dovuto operare le due rotte dal 7 giugno, il lunedì ed il venerdì, per tutto l’anno ma, anche in questo caso, i piani sono cambiati in corsa.



I collegamenti

Adesso sarà la Wizz Air ad assicurare nel 2022 il decollo dal Sanzio a Bucarest con rotazioni bisettimanali, le stesse che Vueling assicura per Parigi. La compagnia spagnola tra l’altro ha già collaborato con Ancona International Airport garantendo i voli estivi per Barcellona e adesso si occuperà anche di Parigi. Il volo di Capodanno era stato annunciato con un comunicato da International Airport nelle settimane scorse, le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente sul sito della compagnia Vueling. La rotta è stata comunicata anche sulla pagina Facebook dell’aeroporto dorico e considerata un segnale di ripresa importante dai vertici dello scalo, visto il grande interesse dei marchigiani attorno a questa destinazione. Nel frattempo dal Sanzio continuano a decollare i voli per Catania, Palermo, Olbia, Monaco, Tirana, Cracovia, Londra Stansted e Bruxelles.

