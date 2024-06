Pochissima gente ai seggi. Colpa di una campagna elettorale quasi inesistente. Di temi europei che pur incidendo moltissimo nella vita quotidiana di ciascuno di noi, continuano ad appassionare poco o niente. Di circoscrizioni troppo grandi. Del fatto che gli elettori sono disabituati alle preferenze, scomparse dai radar nazionali da diverso tempo. Senza contare che i gruppi politici ci mettono del loro per rendere il tutto una melassa non attrattiva, visto che considerano le Europee una sorta di elezione di seconda scelta, in cui candidare qualche testimonial e una lunga schiera di sconosciuti, da parcheggiare a Bruxelles. Risultato? Il partito di maggioranza nel Paese è, stavolta più che mai, quello degli astenuti.



La tendenza

Siccome la tendenza è sempre quella ed è tracciata ormai da anni, le ipotesi sono due: continuare così, che tanto alla fine cosa importa, scelgono in pochi e peggio per gli altri. Oppure provare a cambiare. Come? Ci sono diversi modi, ma considerando che la tecnologia è entrata da tempo a far parte delle nostre vite, che tanti sono i nativi digitali e altrettanti quelli che il digitale lo usano nella vita di tutti i giorni (pur non essendo nativi), perché non iniziare seriamente a riflettere sull’opportunità del voto elettronico? Con un clic ormai facciamo di tutto: leggiamo notizie, cerchiamo gli orari dei treni, consultiamo il meteo, facciamo persino bonifici a più zeri per trasferire ingenti somme da una parte all’altra del mondo. Autenticandoci con lo Spid accediamo a quasi tutti i servizi della pubblica amministrazione. Perché allora non cominciare a pensare all’e-voting, al voto elettronico per dare un’alternativa al rito del seggio, alla matita copiativa, alla cabina elettorale, agli scatoloni, ai riconteggi delle schede e così via? Il voto elettronico - rigorosamente anonimo - è già realtà in moltissimi ambiti. Magari collegandosi dal mare o dallo stadio, dal divano di casa o durante una pausa di lavoro, gli elettori potrebbero ritrovare motivazione? Si potrebbe pensare a una sorta di clic day nazionale, senza magari abolire la modalità ordinaria. Visto il distacco tra eletti ed elettori, un pensiero in più su questo aspetto necessariamente bisognerà farlo. La disaffezione verso il voto e più in generale verso la politica è cresciuta negli anni. Un’apatia interrotta di tanto in tanto, solo in corrispondenza delle ondate di forte malcontento.

La navigazione

In soldoni, quando si è arrabbiati e si ha bisogno di mandare un segnale di netta contrarietà verso chi governa, magari la spinta a recarsi ai seggi arriva più forte. In momenti in cui chi governa, piaccia o non piaccia, fa il suo garantendo una navigazione tranquilla, come avviene ora, in particolare quando non si intravede neppure all’orizzonte un’alternativa a quella che c’è, gli elettori preferiscono mille altre attività piuttosto che scomodarsi per andare ai seggi. Come dice un vecchio ma sempre attuale proverbio, se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna: visto che gli elettori non vanno ai seggi, perché i seggi non possono approdare negli smartphone degli elettori?