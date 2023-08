La Fiam, l’azienda pesarese leader della tecnologia dell’arredo di design in vetro curvato da oltre 50 anni, esporta il 70% delle sue produzioni e sviluppa un giro d’affari sui 12 milioni di euro. Il suo successo si basa sul saper fare artigianale che rende unico ogni manufatto. Eppure, è in difficoltà per reperire sul mercato risorse umane.

Vittorio Livi, fondatore e presidente della Fiam, l’anno scorso cercava otto-dieci operai da assumere: li ha trovati?

«Purtroppo, solo in parte. La metà dei neoassunti sono ancora con noi e l’altra metà lì abbiamo persi».

Perché è così difficile oggi per la Fiam reperire operai specializzati?

«Perché non esiste il diplomato “vetraio”. Non ci sono giovani formati specificamente dalle scuole per il nostro settore, il che, di per sé, non sarebbe un vero problema considerando che, come azienda, siamo disposti ad investire su di loro».



Pertanto, dove il problema?

«È un problema di mentalità. Mancano giovani disposti a dedicarsi a questo lavoro e oserei dire al lavoro in generale. Giovani che accettano l’idea che un lavoro così altamente specializzato richiede dedizione e sacrifici. Non è solo una questione di turni ma di accettare che questo mestiere esige diverse e complesse attitudini».

Quali sono le capacità richieste?

«Abbiamo bisogno che chi lavora con noi ci dedichi del tempo. Ci vogliono almeno cinque anni per acquisire non tanto competenze ma quella lucidità mentale fondamentale per diventare un maestro curvatore, scolpitore, prototipista, argentatore od altre specializzazioni presenti nella nostra azienda. Qualcuno che sia stato abbastanza preparato e abbia sviluppato abilità, tecnica, perizia per fare della tecnologia uno strumento della sua abilità artigianale. È questa professionalità che riconosciamo nella sigla di chi ha realizzato il manufatto ed è menzionato nel certificato che accompagna tutti i nostri oggetti».

Ma quanto ha in busta paga un maestro delle curvature?

«Possono arrivare ad uno stipendio mensile netto di 2mila euro ma ci stiamo accorgendo che non si tratta solo di una questione di soldi».

Ossia…

«È cambiato il paradigma. La generazione che ha costruito l’Italia, quella del miracolo economico è diversa da quella odierna che non vuole soddisfare il bisogno di manodopera delle manifatture e rischia di mettere in crisi il motore del paese».

Da cosa dipende?

«Il tessuto economico dell’Italia è fatto di micro e medie aziende che si distinguono per il manufatto, per l’oggetto fatto a mano ed è una cultura che stiamo perdendo. Perché le aziende sono costrette ad andare all’estero e alla lunga ci sarà una modifica radicale della geografia dell’artigianato dove oggi l’Italia brilla ma domani sarà una stella minore».

Quali sarebbero le soluzioni?

«Dare importanza alle scuole professionali, alla cultura del lavoro manuale. Far capire che lavorare in fabbrica non lede alla qualità globale della vita a differenza di come la pensano le nuove generazioni. Fare delle scuole che preparano l’alunno al lavoro manuale e le prepara intellettualmente all’organizzazione del reparto, a come lo si dirige. Noi aziende siamo pronte a collaborare ma purtroppo le scuole sono troppo lente a differenza del mondo che cambia molto velocemente».