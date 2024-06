Rosella Sensi è il nuovo sindaco di Visso. Una eredità che raccoglie dal padre Franco - che guidò la città negli anni ‘80 - e del nonno Silvio, primo cittadino vent’anni prima. «La mia vittoria è dedicata a loro» ha già confidato l’ex presidente della Roma, per due anni assessore allo sport della capitale nella giunta Alemanno.

APPROFONDIMENTI L'ANALISI DEL VOTO Elezioni, solo 19 sindache elette su 148 Comuni. Nelle Marche fatte fuori le quote rosa (con qualche eccezione)

Prende in mano la guida della Perla dei Sibillini, quale sarà il primo atto ufficiale?

«Sono i primi giorni da sindaco. Dobbiamo entrare in Comune e analizzare la situazione prima di poterci esprimere su questo».

La parola d’ordine, quindi, è concretezza?

«Certamente. Non posso parlare di atti prioritari quando qualsiasi cosa potrebbe essere smentita dalle urgenze temporali. Analizziamo la situazione e procediamo».

Ci sono però delle priorità?

«Le priorità sono tante. La ricostruzione è solo una di queste. Bisogna lavorare e tanto: dobbiamo capire a che punto sono le situazioni e come portarle avanti. Preferisco parlare con i fatti piuttosto che con le parole».

Ha già pensato alla sua squadra?

«Nei prossimi giorni la renderemo nota».

Farà riferimento al numero di preferenze per costruire la giunta?

«Stiamo lavorando e ci stiamo confrontando. Al momento preferisco non sbilanciarmi».

Come ha impostato i primi giorni di amministrazione?

«Sono molto molto impegnativi, d’altronde come lo saranno i prossimi cinque anni. Inizia adesso il vero percorso per il cambiamento. Non vedo l’ora di cominciare, ora è il momento dei fatti».

I giorni successivi alle elezioni però sono dedicati anche alle emozioni. Come ha vissuto questa vittoria?

«È un sogno che si realizza e il pensiero va alla mia famiglia, con un ricordo speciale a mio nonno e mio padre che sono stati sindaci di Visso».

Una emozione condivisa con i Vissani?

«Certamente. Lunedì dopo il risultato c’era tanta emozione, non solo da parte nostra, ma anche dei cittadini».

Questo la carica di un maggiore senso di responsabilità?

«Sì, conferma il senso di responsabilità che ho avuto e che continuo ad avere per Visso e per i vissani a cui sono molto legata».

Come si organizzerà per seguire la vicino l’amministrazione?

«Come avevo già garantito prima della mia elezione, sarò molto presente. Non si può di certo fare il sindaco a distanza».

Nei giorni scorsi alcuni big del calcio e della musica come Totti, Candela, Pizarro, Perrotta, Conidi e Venditti, hanno sostenuto in un video la sua candidatura, qualcuno annunciando di venirla a trovare una volta sindaco. Spenderà queste amicizie magari per dare nuova visibilità alla sua Visso?

«Sono amici che mi sono vicini e mi hanno dimostrato molta vicinanza durante la campagna elettorale. Credo che Visso meriti visibilità. Ho in testa molte idee, ma mi piace fare i fatti».