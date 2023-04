Vinitaly, Marche protagoniste: 100 aziende locali alla kermesse veronese. Raggiante l'assessore Antonini

ANCONA- Alla 55° edizione del Vinitaly a Verona le Marche protagoniste in particolare a sostegno del biologico: «ormai il 39,5% della superficie vitata delle Marche è coltivata a biologico - ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricolatura Andrea Maria Antonini - e di questo il 46-47% è posizionato tra la provincia di Ascoli Piceno e Fermo. Siamo la seconda regione, in Italia, per estensione di vigneti biologici e, con le province di Ascoli Piceno e Fermo, tra i più performanti in Italia per produzione dei vigneti bio».

L'entusiasmo

«C'è tanto entusiasmo e voglia di ripartire con maggiore vigore, dopo il periodo pandemico». Ieri l'apertura della Fiera in programma al padiglione fieristico di Verona fino al 5 aprile. Lo stand delle Marche, mille metri quadri e rinnovato, ospita una cinquantina di aziende in collettiva. Altrettante occupano gli spazi espositivi adiacenti. «Percepiamo un interesse crescente per le nostre produzioni enologiche - ha sottolineato l'assessore - Ormai le Marche si stanno posizionando sempre più in alto sui mercati italiani e soprattutto all'estero. Il 2022 ha registrato, per i vini marchigiani, il maggiore incremento in percentuale come export rispetto a tutte le altre regioni d'Italia: +26%. Significa sicuramente che il nostro è un prodotto di qualità e che piace. Dimostra che i nostri produttori e le nostre aziende veramente hanno una grande capacità di muoversi attraverso scenari internazionali, sostenuti anche dalla Regione».