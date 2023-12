Viabilità Marche-Umbria: riaperta la strada della Contessa che collega Urbino a Gubbio. Servono 800 tonnellate di acciaio

FANO È stata riaperta strada della “Contessa”, la SS452 che collega Urbino a Gubbio. Adesso serviranno 800 tonnellate di acciaio, 250 delle quali per la struttura metallica dell'impalcato e 550 per le armature. Questi gli aggiornamenti legati ai lavori dell'Anas previsti per la strada statale 452 "della Contessa" nel comune di Gubbio per ristrutturare la galleria adiacente. Tecnicamente, saranno impiegati circa 2 mila metri cubi di calcestruzzo, mentre oltre mille di quello armato sono stati demoliti e avviati a recupero. La viabilità per collegare Marche-Umbria si proietta a un'importante svolta con un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Riapre la Strada della Contessa dopo 9 mesi, sollievo per imprese e residenti

Le attività

Le attività sono state eseguite da sei imprese con oltre 50 persone impiegate contemporaneamente. Oltre naturalmente ai tecnici. Il viadotto è lungo 107 metri ed è costituito da un impalcato a sei campate sostenuto da cinque pile, per un'altezza massima di 20 metri. La galleria è lunga circa 1,2 chilometri, di cui 95 metri all'imbocco lato Umbria con funzione paramassi.