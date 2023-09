ANCONA Riparte domani la scuola nelle Marche, con 196.716 studenti suddivisi tra scuola dell’infanzia (25.844) primaria (57.411), secondaria di I grado, le scuole medie, (39.853) e secondaria di II grado, superiori, (73.608). Il calendario scolastico stabilito dalla Regione prevede che si vada a scuola fino al 6 giugno 2024, con le vacanze di Natale fissate dal 23 dicembre al 7 gennaio e la pausa pasquale in calendario dal 28 marzo al 2 aprile. Molte scuole dell’infanzia, sfruttando la loro autonomia, hanno già iniziato le attività educative.



In tutto 208 giorni

«Siate creativi, generativi, coraggiosi e positivi costruttori di libertà e di futuro», si legge in un messaggio rivolto al mondo della scuola dai vescovi marchigiani. Nel saluto di monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata e presidente della Conferenza episcopale delle Marche, si mette in guardia da «un pensiero “razzista” nei confronti del lavoro: ci sarebbero lavori nobili e importanti verso i quali tutti i genitori spingono i loro figli, ed al contrario lavori umilianti e degradanti che nessuno vorrebbe fare». È un pensiero, scrivono i vescovi, «falso e soprattutto disastroso per una società armonica e produttiva», perché «ogni lavoro è dignitoso e prezioso, soprattutto quelli dell’artigianato, dell’assistenza agli anziani ed ammalati, dell’agricoltura gestita con qualità, competenza, rispetto e cura dell’ambiente». Per sintetizzare, i vescovi usano uno slogan: «Le scuole professionali non sono per gli sfigati, ma per gli occupati». Come pure i vescovi vogliono mettere in discussione, a livello di licei e università, «la convinzione che in questo tempo di “pensiero debole” non abbia più senso lo studio inteso come ricerca del bello, del vero e di ciò che può unificare le persone nel loro intimo». Parole che sembrano ispirate dalle statistiche sugli iscritti al primo anno delle superiori nelle Marche: più della metà ha scelto un liceo (56,7%), soprattutto allo scientifico (13,5%), tre su dieci preferiscono un istituto tecnico, solo il 13% va negli istituti professionali, in particolare l’Alberghiero (4,5%). Solo il 5,3% ha scelto il classico, contro il 5,9 di un anno fa.

Le incertezze

Sulla riapertura dell’anno scolastico gravano le incertezze di sempre, legate agli organici del personale e agli spazi per le attività didattiche. Il tema dei contratti a termine è stato sollevato nei giorni scorsi dalla Uil scuola, secondo cui gli insegnanti con contratto a termine, sono oltre 4.800, di cui 2.800 su posti di sostegno. A preoccuparsi del sovraffollamento delle classi è la Flc Cgil, sindacato dei lavoratori della conoscenza, secondo cui la scuola marchigiana nei mesi scorsi ha «dovuto subire i piani di tagli e ridimensionamento dei plessi scolastici nel nome della denatalità e della razionalizzazione della spesa». «Riceviamo continue segnalazioni di classi sovradimensionate di 30 o più alunni - scrive la Flc Cgil - con più di uno studente con disabilità anche gravi, senza spazi adeguati».