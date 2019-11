Vento forte e mare mosso, ma attenzione anche ai temporali: ecco l'allerta meteo per le Marche

ANCONA - La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido per tutte le Marche per mare mosso e vento forte valido dalle 00 alle 24 di domani, martedì 12 novembre. Contestualmente è stata emessa un’allerta gialla per temporali.

La presenza di una struttura depressionaria sul Mediterraneo determinerà piogge diffuse anche sulle Marche, associate a un rinforzo della ventilazione e del moto ondoso.L’avviso prevede venti da sud-est, con raffiche fino a burrasca forte, e mare molto mosso o agitato, con onda proveniente da sud-est e possibili mareggiate lungo l'intero litorale.

