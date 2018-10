Venti forti e mare mosso domenica e lunedì la situazione peggiorerà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per vento e mare su tutte le Marche valido dalle ore 00 del 28 ottobre alle ore 24 del 29 ottobre.Una profonda saccatura in discesa nel Mediterraneo occidentale convoglia flussi umidi ed instabili verso la nostra regione dando luogo ad instabilità in particolare nelle zone interne e a forte ventilazione. Nella giornata di lunedì il transito della perturbazione darà luogo a rovesci e temporali anche di forte intensità.Nelle zone di allerta l’avviso prevede per domenica 28 venti da sud-est con velocità media di vento moderato e raffiche fino a vento forte. Intensità in diminuzione nella seconda parte della giornata. Nella giornata di lunedì 29, poi, i venti soffieranno da sud-ovest e da sud-est con velocità media di vento teso e raffiche fino a tempesta.Per quanto riguarda i mari, domenica 28 sono previsti molto mossi con onda da sud-est, mentre lunedì 29 saranno agitati, con onda sempre da sud-est.