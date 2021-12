Variante Omicron, positiva una marchigiana di ritorno dal Sud Africa. E' in isolamento allo Spallanzani e in buone condizioni

ANCONA - Tre casi di variante Omicron rilevati allo Spallanzani di Roma, uno riguarda una donna della provincia di Macerata. Ne ha dato notizia Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

La donna positiva alla variante Omicron proveniva dal Sud Africa con un volo di Ethiopian Airlines, ora è in isolamento e non ha sintomi particolari. Il secondo caso è un'altra donna proveniente dalla Francia (Parigi) e residente nel Lazio; il terzo è un militare della Nigeria in missione di rientro nel proprio Paese.

Sono in corso a cura del Seresmi (Servizio Regionale delle Sorveglianze delle Malattie Infettive) le indagini epidemiologiche e il contact tracing. I casi sono stati notificati alla piattaforma nazionale affinché vengano allertate le autorità sanitarie delle altre regioni. Sono state richieste le liste dei passeggeri dei voli interessati.

Ultimo aggiornamento: 20:19

