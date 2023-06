Vargas Holding nelle Marche con Aira: pompe di calore, lavoro e qualità. C'è un anconetano doc in questa sfida

STOCCOLMA (Svezia)- Nell'ingresso sul mercato marchigiano e nazionale del gigante svedese Vargas, la holding mondiale che fa della sostenibilità e della decarbonizzazione l'obiettivo primario, c'è anche il volto di un anconetano doc. Si tratta dell'amministratore delegato della Termocinque-Panzini di Camerano Filippo Luna, imprenditore dorico classe 1981 che vive da anni a Sirolo. Con la sua azienda, e le sue conoscenze in materia energetica e di sostenibilità, curerà in prima persona a stretto contatto con il responsabile nazionale Mats Ulriksson il lancio di Aira (la quarta azienda europea della galassia Vargas) in Italia mettendosi completamente al servizio dell'ambizioso progetto legato alle pompe di calore per il riscaldamento.

«Offerta unica e accessibile»

«Il nostro percorso prevede di rendere la tecnologia aperta a tutti - spiega Luna - Toglieremo l'investimento iniziale attraverso incentivi e possibilità di pagamento che vadano a totale beneficio del clienti.

Tutto sarà incentrato sul permettere di risparmiare sin dal primo giorno senza rinunciare alla qualità. Le pompe di calore le offrono in tanti, noi siamo già attivi e offriamo un'esperienza di installazione che altri non possono garantire. Offriamo una soluzione unica, accessibile e leggera. Il meglio deve ancora venire».

«Un team vincente»

Filippo e Mats si conoscono "sul campo". Proprio durante un'installazione in cui l'azienda di Filippo si guadagna la totale fiducia di Mats, uomo di riferimento di Vargas in Italia. Da lì inizia una storia fatta di incontri, approfondimenti e ambizioni globali.

«L'orgoglio va condiviso con tutti i ragazzi del mio team, un team vincente. Solo con queste basi è possibile la collaborazione. Io e Mats? Certe cose accadono se sei alla ricerca di qualcosa, la mia vita sta cambiando molto ma resto il Filippo di sempre. E' il gruppo T5 (Termocinque-Panzini, ndr) è lo stesso di sempre. Martin Lewerth, il Ceo di Aira Europa (che ha parlato "di grande fortuna nelle Marche trovando il giusto incontro tra offerta ed esigenze del colosso Vargas", ndr), vuole che la nostra terra siano il trampolino di lancio per l'Italia. Stiamo già lavorando attivamente per questo».

Assunzioni in vista

Territorio, qualità ma soprattutto posti di lavoro con lo sguardo rivolto a giovani e non solo: «Abbiamo un piano assunzioni di duecento installatori entro dodici mesi e buona percentuale sarà nelle Marche dove siamo pionieri. Investiremo in ingegneri, tecnici manutentori e nella formazione.

Nel complesso i 3000 posti di lavoro speriamo di raggiungerli, in Italia, entro il 2029 anticipando qualcosa. Per i marchigiani la percentuale garantita di assunzione è tra il 5-10% ma speriamo di incrementarla naturalmente».