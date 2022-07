Valentina Vezzali entra in Forza Italia. Il benvenuto di Tajani: «Insieme per sostenere lo sport dilettantistico»

Valentina Vezzali, jesina, campionessa di scherma e sottosegretario allo sport, entrata in politica con Scelta Civica per l'Italia di Mario Monti ha aderito a Forza Italia. Dalla celebre stoccata del Cavaliere Silvio Berlusconi nello studio di Bruno Vespa all'ingresso in FI. «Valentina Vezzali benvenuta in Forza Italia! Lavoreremo insieme per sostenere lo sport dilettantistico che svolge un fondamentale ruolo sociale» ha twittato Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi.

.@VVezzali benvenuta in @forza_italia !Lavoreremo insieme per sostenere lo sport dilettantistico che svolge un fondamentale ruolo sociale — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) July 27, 2022

«Forza Italia dà spazio a donne e giovani»

«Lo sport unisce e non divide. Forza Italia - ha dichiarato la stessa Valentina Vezzali - si è sempre impegnata, con generosità, per affrontare questo difficile momento, segnato prima dalla pandemia e dopo dalla guerra in Ucraina. Infatti, con responsabilità, ha partecipato alla costruzione di un esecutivo di emergenza nazionale e adesso lavora per essere il pilastro moderato di un governo politico forte, in grado di rispondere ai bisogni di famiglie e imprese, messe a dura prova. Sono a disposizione di un partito che sa dare spazio alle donne e ai giovani, investendo risorse ed energie nelle pari opportunità, nella istruzione e nella formazione».