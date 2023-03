ANCONA Avviso a chi ama le vacanze sprint e assaporare pause corte. Il calendario del 2023 è nel suo periodo più generoso e mette a portata di evasioni lampo non solo week-end lunghi ma, con pochissime giornate di ferie, anche una minivacanza. Le prossime feste, tutte a cavallo del week-end, sono ponti ideali per staccare la spina magari privilegiando le destinazioni proposte dalle compagnie aeree che volano da e verso l’aeroporto internazionale di Ancona e più in là, dall’11 giugno, dall’Euronight di Freccia Rossa che, fino al 10 settembre, collegherà in poco più di 11 ore, di notte, le Marche a Salisburgo, Vienna e Monaco di Baviera.

I ponti



“Pasqua con chi vuoi” recita il detto, pertanto se si ha in tasca il passaporto, con un’andata e ritorno in volo dal Sanzio a 209 euro, direzione Londra. Si parte il Venerdì Santo alle 22.15 e ritorno alle 14.30 il giorno di Pasquetta. C’è tutto il tempo per la storica caccia alle uova nei giardini di Hampton Court Palace, l’antica residenza di Enrico VIII e i suoi figuranti in costume.



I più convenienti



Più conveniente, 120 euro, partire per la Festa della Repubblica, dal 2 al 4 giugno. Anche se questo ponte sembra l’ideale per visitare Düsseldorf (e un assaggio di Colonia). Ryanair ha un volo che parte sabato 22 alle 8.50 (20 euro) e ritorno mercoledì (44 euro) alle 18.25. Tuttavia, per chi riesce ad abbinare il ponte del 25 Aprile con quello del 1° maggio, vale la pena organizzarsi per recarsi a Cracovia e fare un tour in Polonia. Le quotazioni di un volo Ryanair per andare nella capitale culturale polacca, con andata il 22 aprile e ritorno il 2 maggio, non supera i 240 euro. Anche se le petit séjour più conveniente in assoluto è Bruxelles.



I costi



Con le stesse date, spendendo 130 euro si ha tempo di girare per il Belgio dalle spiagge di Ostende alle Ardenne passando per Bruges, Bruxelles, Liège e le Hautes Fagnes. Il prezzo comunque è ancora più interessante ad inizio giugno. Il ponte del 2 giugno, partendo la vigilia e ritornando il 6, costa solo 56 euro. Tenendo conto che dal 27 maggio, Volotea, il martedì e il sabato inizia la tratta per Parigi su Orly. Partendo martedì 30 maggio alle 9.30 con ritorno in Ancona il 3 giugno alle 22.25, si spende meno di 300 euro. Invece, a mettere a portata di valigia la capitale dell’Albania, ci pensa il vettore Wizzair. Si parte e si ritorna dalla colorata Tirana il martedì, giovedì e sabato a prezzi molto interessanti. Pasqua costa 135 euro, il ponte del 1°maggio, non supera i 75 euro, quello del 25 aprile 140 euro e del 1° giugno 63 euro.

Dal 29 marzo, Wizzair assicurerà anche il collegamento con la Romania e Bucarest il mercoledì e la domenica. Con Lufthansa, partenze giornaliere per Monaco di Baviera già da 193 euro. Con Volotea, il Raffaello Sanzio è anche la porta verso la Sicilia e la Sardegna. Dal 31 marzo, tutti i lunedì e venerdì, per Palermo l’andata è quotata da 21 a 103 euro e il ritorno da 24 a 72 euro e, dal 27 maggio, il martedì e il sabato, Olbia (tratta da 21 a 93 euro) e Cagliari (da 21 a 45 euro). Un bouquet nutrito per tutti gli amanti dei viaggi. Meglio se low cost. E l’arrivo dell’estate riserverà anche altre sorprese: dal 1° luglio sono infatti attesi sui tabelloni del Sanzio i voli di continuità per Roma, Milano (due volte al giorno, per un costo massimo di 65 euro a tratta) e Napoli (una volta al giorno, a 60 euro).