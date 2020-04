Uscite e comprate il giornale. Gli edicolanti: «Grazie Corriere, così hai difeso il nostro futuro»

Nell’edizione di domenica scorsa abbiamo lanciato la nostra battaglia per tutelare giornali ed edicole e per ricordare che l’articolo 21 della costituzione garantisce il diritto all’informazione. Nessun cittadino può essere sanzionato se uscirà di casa per andare ad acquistare un quotidiano. E i responsabili di carabinieri, polizia e vigili urbani lo hanno ribadito con noi.

E dagli edicolanti arriva un coro di elogi che ci ha commossi. A tutti loro va il nostro abbraccio e il nostro sostegno: il Corriere Adriatico non li lascerà mai soli. Così come ai cittadini ribadiamo che nessun organo di polizia potrà mai multarli se la motivazione sarà quella di recarsi nella più vicina edicola. Ovviamente senza approfittarne per fare poi altro.

