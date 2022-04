Università, scatta la rivoluzione doppia laurea. L​a ministra Messa all’inaugurazione dell’anno accademico di Unimc: «Possibilità nata da una specifica richiesta degli studenti». Le novità

ANCONA Doppia laurea con percorsi in simultanea? Ora si può. Il Senato ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge che sancisce l’abrogazione del divieto di iscrizione contemporanea a due diversi corsi. Il provvedimento consentirà così agli studenti universitari di frequentare più facoltà o master, anche presso diversi atenei, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale ed istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Una “rivoluzione” da tempo richiesta dagli stessi studenti, stando alle parole della ministra all’Università Maria Cristina Messa che ieri, durante l’inaugurazione del nuovo anno accademico all’Università degli Studi di Macerata, ha sottolineato come «la possibilità di iscriversi a due corsi di laurea, ora percorribile anche in Italia, nasca da una specifica richiesta dei giovani che più volte mi hanno scritto, manifestando questo desiderio».





I tempi

Una possibilità che, di certo, accorcerà i tempi a chi intendesse prendere più di una laurea e che permetterà agli studenti di costruirsi un percorso più attento alle proprie aspettative ed esigenze. Dall’altra parte, andranno monitorati la qualità ed il livello di formazione raggiunti, dato il sovraccarico di lavoro che comporta seguire due diversi corsi. Ma vediamo nel dettaglio in che cosa consiste il provvedimento approvato in via definitiva dal Parlamento negli scorsi giorni. La legge abroga una norma del 1933 che vietava in Italia la possibilità di una doppia iscrizione all’università ed impediva agli studenti di immatricolarsi contemporaneamente in due Atenei differenti. Di conseguenza, non era finora contemplato il conseguire una doppia laurea congiunta nelle università italiane. Appena la legge entrerà in vigore – l’obiettivo è garantire questa possibilità già dalle iscrizioni al prossimo anno accademico - invece, sarà consentita l’iscrizione contemporanea «a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale»; ad «un corso di laurea o di laurea magistrale e ad un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica»; ad «un corso di dottorato di ricerca o di master e ad un corso di specializzazione medica». Sarà possibile presentare una doppia iscrizione anche a corsi che prevedono il numero chiuso, ma in questo caso, per definire i criteri, la legge rimanda ad un regolamento che dovrà essere approvato entro tre mesi.



Le eccezioni

Le iscrizioni contemporanee, stando all’articolato, saranno consentite sia presso istituzioni italiane, che italiane ed estere. Ci sono però due eccezioni: non sarà consentita la doppia iscrizione allo stesso corso di laurea, di laurea magistrale o di master presso due università diverse, e non ci si potrà segnare a due dottorati contemporaneamente. Tra le altre misure introdotte con la nuova normativa, anche la disposizione secondo cui lo studente che si iscriva contemporaneamente a due corsi universitari benefici degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio (parliamo della borsa di studio) per una sola iscrizione, a scelta dello stesso studente, ma potrà avere un esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale (ovvero le tasse universitarie), in presenza dei requisiti previsti, per entrambe le iscrizioni.

Con l’entrata in vigore della legge, infine, ciascuna studentessa o studente potrà iscriversi liberamente a due università, e quindi ad un percorso di doppia laurea, senza necessità di attendere autorizzazioni. L’articolo 4 della legge approvata dal Parlamento, infatti, demanda ad un decreto ministeriale il compito di definire le modalità per facilitare agli studenti la doppia iscrizione universitaria, in particolare ai corsi che richiedono la frequenza obbligatoria. Si prevede poi che a distanza di quattro mesi dalla conclusione del terzo anno accademico successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento, il ministro all’Università presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge e una valutazione dell’impatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

