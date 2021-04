Il Covid nelle Marche oggi ha ucciso 11 persone, tra loro una donna di 59 anni e due sessantenni /L'andamento del virus

ANCONA - Con un occhio agli incontri di domani, lunedì 19 aprile, con categorie e conferenza delle Regioni per discutere di regole per la riapertura e un altro a numero dei contagi e dei decessi per il coronavirus. Dati che - malgrado i numeri da zona gialla delle Marche - pesano e continueranno a farlo sulla fascia di appartenenza e delle conseguenti misure di contenimento. Anche perché, numeri a parte, si rincorrono ipotesi di micro zone rosse nelle Marche.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Nuova vittima del Covid, Porto Sant'Elpidio piange Croia:... LA PANDEMIA Covid, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 277, quasi metà... ECONOMIA E COVID Ripartenza, per le regole una corsa contro il tempo. Da domani... IL CASO Covid e viaggi, le regole (aggiornate) della Farnesina per andare...

E mentre gli inviti a mantenere alta la guardia sulle misure che limitano la circolazione del virus, il Covid nelle Marche oggi, domenica 18 aprile 2021, ha provocato la morte di 11 persone. Tra loro una donna di 59 anni di Cagli, un uomo di 65 anni di Porto Sant'Elpidio (senza patologie) e una 69enne di Fabriano.

Il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella nostra regione è stato di 2.859.

LEGGI ANCHE

Covid, i nuovi positivi oggi nelle Marche sono 277, quasi metà in una sola provincia /Come avanza il virus

LEGGI ANCHE

Covid e viaggi, le regole (aggiornate) della Farnesina per andare all'estero e le mete vietate fino al 30 aprile

IL TREND DEI CONTAGI

Ultimo aggiornamento: 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA